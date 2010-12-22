Єфремов обіцяє, що ВР покінчить із сумісниками вже у п'ятницю

Верховна Рада України планує цієї п’ятниці, 24 грудня, розглянути питання щодо припинення повноважень народних депутатів-сумісників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

«Досягнута домовленість, що у п’ятницю буде поставлено це питання. Якщо нічого не трапиться додатково, то в цю п’ятницю ті депутати, які займають різні посади у виконавчих органах влади, будуть звільнені від депутатських повноважень», - сказав він.

Як передає кореспондент УНІАН, нині десять депутатів суміщають свою роботу у ВР з роботою у виконавчій владі.