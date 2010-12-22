Швець упевнений, що жодної шкоди державі Тимошенко не завдала

Відсотки від конвертації грошей, отриманих за Кіотським протоколом, Національний банк України отримав в якості комісійних і вони нікуди з державного бюджету не поділися.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН, коментуючи обвинувачення, висунуті генпрокуратурою екс-прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО, заявив народний депутат України, голова комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Віктор ШВЕЦЬ.

«Головна суть обвинувачення – вона не дала померти особам, які отримують соціальну допомогу від держави… ТИМОШЕНКО обвинувачують в тому, що вона дала відповідне доручення Міністерству фінансів проконвертувати гроші, за які Національний банк отримав 960 тис. грн. комісійних… Потім гроші в повному обсязі були повернуті на казначейський рахунок в «Укрексімбанк» (мова йде про 180 млн. євро, які Україна отримала за Кіотським протоколом – УНІАН) і це є підтвердження, що ніякої шкоди державі нанесено не було», - сказав народний депутат, наголосивши при цьому, що висунуті Ю.ТИМОШЕНКО обвинувачення «це перший випадок в історії, коли державний службовець притягається до відповідальності за те, що він виконує свої функції».

За словами В.ШВЕЦЯ, постанова про порушення кримінальної справи – «повний правовий цинізм». При цьому він наголосив, що органи слідства сьогодні використовуються виключно як інструмент політичного тиску на опозицію.

Також депутат підкреслив, що Генеральна прокуратура абсолютно не звернула увагу на те, що відсотки, які отримав Нацбанк в результаті конвертації вказаної суми, є його прибутком, який зараховується до бюджету.

«Обвинувачення ТИМОШЕНКО абсолютно не ґрунтується на вимогах Кримінального кодексу, а є виключно політичними», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня 2010 року Генеральна прокуратура заявила про порушення кримінальної справи стосовно Ю.ТИМОШЕНКО за фактом нецільового використання коштів, одержаних Україною в рамках Кіотського протоколу.