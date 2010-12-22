У БЮТ кажуть, що влада виключає Тимошенко з наступних виборів

Порушивши кримінальну справу проти Юлії ТИМОШЕНКО, влада таким чином намагається усунути лідера “Батьківщини” з політичної мапи України.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН, коментуючи обвинувачення, висунуті генпрокуратурою екс-прем’єр-міністру України Ю.ТИМОШЕНКО заявив народний депутат України, голова комітету Верховної Ради України з питань правової політики Сергій МІЩЕНКО.

«Для чого це робиться? Зрозуміло, що ця справа направлена на те, щоб з політичної мапи України виключити таку політичну фігуру як Юлія Володимирівна ТИМОШЕНКО на наступних виборах», - сказав він, наголосивши при цьому, що у лідера «Батьківщини» не було ніякої особистої зацікавленості, крім однієї - «виплатити пенсії вчасно і в повному обсязі».

За словами С.МІЩЕНКА, сьогодні влада чинить шалений тиск на опозицію для того, щоб «у нас в країні не було ніякої опозиції, яка критикує владу і контролює її».

«Кримінальна справа - це тільки ширма для того, щоб задовольнити політичні амбіції влади», - сказав С.МІЩЕНКО.