Янукович призначив відповідальних за реформи у галузях (список)

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом доручив Кабінету міністрів України подати до 1 лютого 2011 року проект Національного плану дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

Про це йдеться в Указі Президента №1154/2010 від 21 грудня ц.р. «Про заходи із забезпечення ефективності реалізації Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», текст якого розміщено на сайті глави держави.

Згідно з документом, Президент встановив, що роботу із впровадження даної програми, реалізації національного плану дій на 2011 рік щодо впровадження програми за відповідними напрямами організовують і несуть персональну відповідальність за виконання цієї роботи керівники напрямів реформ.

Також Президент призначив керівників напрямів реформ. Зокрема, керівником напрямів реформ «Реформа нафтогазової промисловості», «Реформа вугільної галузі», «Реформа електроенергетики» призначений Юрій БОЙКО, керівником напряму реформ «Міжнародна інтеграція і співпраця» – Костянтин ГРИЩЕНКО, керівником напряму реформ «Впровадження національних проектів» (за згодою) – Владислав КАСЬКІВ, керівником напрямів реформ «Приватизація і управління державною власністю», «Дерегуляція і розвиток підприємництва» – Андрій КЛЮЄВ, керівником напряму реформ «Розвиток транспортної інфраструктури» – Борис КОЛЕСНІКОВ, керівником напряму реформ «Реформа системи органів виконавчої влади» – Олександр ЛАВРИНОВИЧ, керівником напряму реформ «Реформа медичного обслуговування» – Ілля ЄМЕЦЬ, керівником напряму реформ «Розвиток сільського господарства і земельна реформа» – Микола ПРИСЯЖНЮК, керівником напряму реформ «Розвиток науково-технічної і інноваційної сфер» – Володимир СЕМИНОЖЕНКО, керівником напряму реформ «Реформа державної служби» – Станіслав СКУБАШЕВСЬКИЙ, керівником напряму реформ «Реформа системи освіти» – Дмитро ТАБАЧНИК, керівником напрямів реформ «Регіональний розвиток і реформа міжбюджетних відносин», «Реформа житлово-комунального господарства» – Віктор ТИХОНОВ, керівником напрямів реформ «Реформа системи соціальної підтримки», «Реформа системи пенсійного страхування» – Сергій ТІГІПКО, керівником напрямів реформ «Реформа податкової системи», «Розвиток фінансового сектора», «Стабілізація Державного бюджету України» – Федір ЯРОШЕНКО.

Також Президент доручив керівникам напрямів реформ утворити в тижневий термін тематичні робочі групи з впровадження реформ, залучаючи до їх складу представників Координаційного центру з впровадження економічних реформ, а також забезпечити підготовку і подання робочими групами планів-графіків із впровадження економічних реформ і на їх основі пропозицій до проекту Національного плану дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» і подати підготовлені пропозиції Кабінету міністрів України.