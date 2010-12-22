Королевська: чинна влада вважає виплату пенсій найбільшим злочином

Кримінальна справа проти Юлії ТИМОШЕНКО є спробою чинної влади виправдати власні антисоціальні реформи, а звинувачення на її адресу є абсурдними.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявила голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

Вона нагадала, що у 2009 році була економічна криза, і Ю.ТИМОШЕНКО мусила в цей складний період вчасно виплачувати пенсії.

«Ю.ТИМОШЕНКО виконала всі свої зобов’язання у кризовий час, незважаючи на те, що їй пропонували так званий антикризовий пакет, суть якого полягала в тому, щоб збільшити пенсійний вік, зменшити соціальні виплати і пенсії», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

«Уряд Ю.ТИМОШЕНКО відмовився від такого розвитку подій, натомість спостерігалося системне підвищення пенсій з 478 до 898 гривень», - наголосила вона.

На її думку, звинувачення щодо конвертації та використання 180 мільйонів євро для стабілізації гривневого розриву та Пенсійного фонду виглядають неадекватно.

Н.КОРОЛЕВСЬКА висловила обурення, що чинна влада вважає, що виплата пенсій наносить збитки державі і є злочином.

«Складається враження, що чинна влада вважає виплату пенсій найбільшим злочином в Україні, що в Україні немає корупції, в країні все прозоро, бюджет формується ідеально і всі ми живемо і процвітаємо», - сказала депутат.

Голова комітету наголосила, що дії Ю.ТИМОШЕНКО є абсолютно законними, адже стаття 43 держбюджету допускає короткочасний казначейський розрив з обов’язковим поверненням коштів на рахунок до кінця поточного року.

Як повідомлялося, 20 грудня Ю.ТИМОШЕНКО було пред’явлено обвинувачення в тому, що вона на посаді прем’єр-міністра, «діючи умисно, з особистих інтересів», прийняла рішення «щодо використання частини коштів, які надійшли від продажу квот на викиди парникових газів та мали цільове призначення, на покриття видатків державного бюджету України, передусім зобов’язань із виплати пенсій».