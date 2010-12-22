Луценко каже, що сміється, читаючи свою кримінальну справу

Колишній міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО не виключає, що небажання видати йому для ознайомлення всі 23 томи його кримінальної справи може свідчити про махінації з ними.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам після відвідин Слідчого управління Генеральної прокуратури України.

«Слідство стверджує, що справа складається з 23 томів, але ні мені, ні моєму адвокату, ні іншому обвинуваченому, який також проходить по справі, ні його адвокату ці 23 томи не пред’явлено. Очевидно, з ними відбуваються якісь махінації, як то було під час слідства», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Водночас, він зазначив, що сьогодні йому видали для ознайомлення лише перший том.

Водночас, екс-міністр зазначив, що у матеріалах, які він вже бачив, присутні абсурдні, і навіть смішні речі.

«Фантазія Генпрокуратури безмежна. Документи, які я бачив, викликають інколи навіть сміх. Перепрошую, читати в томах кримінальної справи форуми з «Української правди»… Це частина моєї справи», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому він зауважив, що, на його переконання, весь цей "театр абсурду носить виключно політичне забарвлення, щоб відволікти увагу людей від катастрофічного соціального і економічного стану в країні, і прикладів розкрадання ударними темпами, яке сьогодні організовує влада».

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня Головне управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України завершило досудове слідство у кримінальній справі за обвинуваченням колишніх міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА та співробітника цього міністерства Леоніда ПРИСТУПЛЮКА.

Ю.ЛУЦЕНКУ пред`явлено остаточне обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіния державним майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб) та ч. З ст. 365 КК України (перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки), а Л.ПРИСТУПЛЮКУ - у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України (заволодіння державним майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб) та ч. 3 ст. 358 КК України (використання завідомо підробленого документа)".

Раніше начальник Головного слідчого управління Генпрокуратури Олександр КАЛІФІЦЬКИЙ повідомляв, що Ю.ЛУЦЕНКУ інкримінується декілька фактів порушення законодавства. О.КАЛІФІЦЬКИЙ наголосив, що Ю.ЛУЦЕНКО влаштував на роботу свого друга Л.ПРИСТУПЛЮКА. При цьому, додав він, як з’ясувало слідство, диплом про технічну освіту Л.ПРИСТУПЛЮКА, на підставі якого він отримав звання капітана міліції, виявився фальшивим.

О.КАЛІФІЦЬКИЙ зауважив, що Л.ПРИСТУПЛЮК був прийнятий не на посаду водія, а отримав офіцерське звання і працював старшим оперуповноваженим в одному із секретних підрозділів. Крім того, пізніше Ю.ЛУЦЕНКО поза чергою надав право Л.ПРИСТУПЛЮКУ отримати квартиру. Представник Генпрокуратури також заявив, що водій Ю.ЛУЦЕНКА отримував "знаки відомчі і нагороди".

Сам Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що влада висунула йому “абсурдні звинувачення” з метою залякати інших опозиційних політиків.