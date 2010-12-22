Акімова: питання про ліквідацію Ради Нацбанку не стоїть

На сьогодні питання про ліквідацію Ради Національного банку України як органу не стоїть.

Про це в коментарі УНІАН повідомила перший заступник голови Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА.

«Питання про скасування її як органу не стоїть. Рада Нацбанку існує згідно із законом і продовжуватиме існувати», - заявила І.АКІМОВА.

Вона зазначила, що подібні органи, щоправда, з різними повноваженнями існують в багатьох країнах.

«Практика функцій Рад у світі різна. У більшості випадків, Рада існує, але вона не має права блокувати провідні рішення монетарної політики Нацбанку. За образом і подобою були зроблені відповідні зміни (в Україні – УНІАН) і були зменшені істотно функції Ради банку влітку, коли вносилися зміни до закону», - сказала І.АКІМОВА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні віце-прем`єр-міністр, міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ заявив, що Рада Нацбанку є «зайвою пострадянською структурою.

У липні ц.р. Верховна Рада внесла ряд змін до Закону «Про Національний банк України, якими істотно обмежила повноваження Ради Нацбанку.

Зараз Рада НБУ не може давати рекомендації щодо звільнення або призначення голови і членів правління.