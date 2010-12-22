Королевська назвала Топ-5 мильних бульбашок року, що минає

2010 рік, як і все минуле десятиліття, виявився роком мильних бульбашок. Про це заявила Наталія КОРОЛЕВСЬКА, голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва на підсумковій прес-конференції в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, підбиваючи підсумки року, голова парламентського комітету виділила Топ-5 мильних бульбашок.

Перша. Боротьба з бідністю обернулася боротьбою з бідними. «Через зростання цін на продукти харчування і комунальні тарифи в році, що минає, кожен українець став бідніший на 24%. В результаті дій влади, в Україні зростає кількість безробітних. При цьому ще три мільйони представників малого бізнесу можуть опинитися на вулиці у будь-який момент. У країні діють соціальні стандарти первісного століття - українці продовжують жити за споживчою корзиною, що була затверджена ще в 2001 році. І переглядати застарілі стандарти влада не поспішає. У результаті, боротьба з бідністю обернулася боротьбою з бідними», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Друга. Обіцяні реформи перетворилися на економічні експерименти над людьми. «На початку року країна одержала шанс провести реформи. До кінця року стало очевидним, що реформи перетворилися на експерименти над людьми і економікою, - зазначила голова комітету Верховної Ради. - Перший експеримент перенесли підприємці внаслідок спроб ухвалити драконівський Податковий кодекс. Другий експеримент – це жорстока пенсійна реформа, проект якої передано до Верховної Ради. Третій експеримент, на який чекає вся країна – це Житловий кодекс, після якого багато хто може залишитися без даху над головою».

Третя. Замість економічної незалежності країни - економічне рабство. За даними Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, загальний прямий і гарантований борг за 2010 рік збільшився на 28,6%, і майже досяг 40% ВВП. «Такого держборгу у нас не було останні 7 років. На жаль, безпрецедентне зростання і неефективне використання позикових коштів веде не до зростання економіки, а до економічного рабства», - заявила народний депутат.

Четверта. Обіцяні податкові канікули обернулися корупційним податком. «2010 рік – це рік зростання корупції. Перерозподіл влади, економічні експерименти і тотальне ігнорування законодавства з боку чиновників призвело до зростання «корупційних платежів» і тіньового сектора економіки. У році, що минає, хабарі давали близько 34% всіх громадян країни. Це більше, ніж у решті всіх країн СНД», - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

П`ята. Замість «України для людей» будується «Україна для бюрократів». На думку голови парламентського комітету, в Україні відбувається посилення адміністративного тиску на бізнес. «Перевищення повноважень чиновниками, представниками контролюючих органів одержує масовий характер. Тисячами відкриваються кримінальні справи стосовно підприємців. Державою переслідуються учасники «підприємницького Майдану». В результаті, вже сьогодні ми спостерігаємо відплив приватних інвестицій з України, навіть порівняно з кризовим 2009 роком. Тільки за листопад кількість безробітних збільшилася на 47 тисяч – в основному, за рахунок єдиноподатківців, які масово здають свої патенти», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.