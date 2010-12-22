СБУ замахнулася на недоторканність нардепа

СБУ передала до органів прокуратури матеріали для вирішення питання щодо направлення подання у Верховну Раду про позбавлення недоторканності одного з народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ заявив сьогодні журналістам на прес-конференції.

«Ми свою роботу виконали, надали на зняття депутатської недоторканності подання до прокуратури. Воно зараз вивчається. І залежно від того, як наша мотивація буде прийнята, Генеральна прокуратура прийме рішення - направляти чи не направляти до ВР це подання», - сказав голова СБУ.

Водночас він так і не уточнив, про кого з народних обранців йде мова, оскільки, за його словами, це може перешкодити слідству.

Як повідомляв УНІАН, В.ХОРОШКОВСЬКИЙ ще 9 листопада заявляв, що багато корупційних зв’язків ведуть до парламенту. При цьому голова СБУ сказав, що зараз спецслужба готує подання на одного народного депутата про зняття депутатської недоторканності.