Експерт каже, що Арбузову знадобляться сталеві нерви

Зміна голови Національного банку України сприятиме розвитку банківської сфери України.

Таку думку під час круглого столу на тему «Російський бізнес в Україні: проблеми і перспективи», організованого Інститутом Горшеніна, висловили представники інвестиційних компаній.

Зокрема, голова Наглядової ради компанії «МТ-ІНВЕСТ» Мирослав ТАБАХАРНЮК вважає зміну голови Нацбанку цілком виправданою. «Так, банківська сфера вимагає певного консерватизму, але останнім часом консерватизм Нацбанку вже гальмував розвиток банківського ринку. Сподіваюся, що це призначення піде на користь банківському ринку України», - сказав М.ТАБАХАРНЮК.

У свою чергу директор консалтингової групи «НЕО Центр Україна» Діоніс ВАСИЛЬЄВ відзначив, що зміна голови НБУ є продовженням задекларованого Президентом курсу на реформування фінансового сектора. «Трагедії не сталося, негативної реакції ринку немає. Крім того, не варто абсолютизувати роль голови Нацбанку: НБУ – це не тільки його голова, але й могутній державний інститут, в якому існує значна кількість контролюючих і стримуючих механізмів. Також слід пам`ятати, що посада голови Нацбанку вимагає сталевих нервів, а вік у пана СТЕЛЬМАХА вже пристойний», - сказав Д.ВАСИЛЬЄВ і додав: «Сергій АРБУЗОВ далеко не новачок у банківській справі, якщо пригадати аналітику з приводу його призначення першим заступником голови НБУ, то вона була позитивною».

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вніс до Верховної Ради подання про звільнення Володимира СТЕЛЬМАХА від посади голови Національного банку України і призначенні на цю посаду С.АРБУЗОВА.

У прес-службі Президента України повідомили, що таке рішення глава держави прийняв у зв`язку з поданою В.СТЕЛЬМАХОМ заявою про відставку.

П`ятирічний період повноважень В.СТЕЛЬМАХА на посаді голови НБУ закінчився 16 грудня 2009 року.

До цього призначення С.АРБУЗОВ працював першим заступником голови НБУ.

Довідка УНІАН. Президент України 15 липня 2010 р. підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Національного банку», яким термін перебування на посаді голови НБУ збільшено до 7 років.