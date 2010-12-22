Цимбалюк обіцяє працювати кожен день, як останній

Сьогодні віце-прем’єр-міністр України, міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО представив нового голову Львівської ОДА Михайла ЦИМБАЛЮКА.

Як передає кореспондент УНІАН, С.ТІГІПКО зачитав указ Президента України про звільнення з посади голови ОДА Василя ГОРБАЛЯ, а також указ Президента про призначення головою Львівської облдержадміністрації М.ЦИМБАЛЮКА.

В.ГОРБАЛЬ подякував за вісім місяців співпраці на посаді губернатора Львівщини. «Вісім місяців – надзвичайно короткий термін, щоб усіх пізнати, зі всіма поговорити. Проте ми плідно працювали. Тут я був удома. І якщо у Михайла ЦИМБАЛЮКА буде необхідність допомоги, то я готовий йому надати допомогу з Києва по будь-яких питаннях», - зазначив В.ГОРБАЛЬ у своєму виступі.

У свою чергу, М.ЦИМБАЛЮК подякував Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ за довіру і висловив упевненість у плідній співпраці. «Всі ті хороші починання, про які розповів Василь ГОРБАЛЬ на Львівщині, я обіцяю продовжити. Я хотів би, щоб львів’янам було несоромно за мене. Моє кредо: працюй кожен день, як останній», - зазначив М.ЦИМБАЛЮК.

Він також зазначив, що розраховує на підтримку обласних депутатів, оскільки відчуває велику відповідальність у тому, що очолив Львівщину.

С.ТІГІПКО подякував В.ГОРБАЛЮ за роботу і висловив переконання, що М.ЦИМБАЛЮК буде ефективним губернатором.