ЗМІ: з допиту в Генпрокуратурі не повернувся лідер УСДП

Генеральна прокуратура затримала колишнього першого заступника міністра юстиції Євгена КОРНІЙЧУКА.

Його було затримано після п`ятигодинного допиту в Генпрокуратурі і відправлено до Подільського ізолятора тимчасового утримання, повідомило «Дзеркалу тижня» сьогодні, 22 грудня, джерело в ГПУ.

За даними видання, Є.КОРНІЙЧУК давав свідчення у справі, пов`язаній з наданням послуг юридичною фірмою Magisters (колишня назва - «Магістр & Партнери») компанії «Нафтогаз України».

Є.КОРНІЙЧУКУ ставиться у провину той факт, що він, перебуваючи на посту першого заступника міністра юстиції, підписав лист, яким дозволив проведення конкурсу на юридичне обслуговування «Нафтогазу» в одного виконавця.

«Магістр & Партнери» співпрацювала з НАК «Нафтогаз України» з 2002 року.

Прес-секретар Є.КОРНІЙЧУКА не змогла ні підтвердити, ні спростувати інформацію про його затримання, проте вона повідомила, що сьогодні, 22 грудня, дружина Є.КОРНІЙЧУКА народила дочку.

Як повідомлялося, з квітня 2005 року Є.КОРНІЙЧУК був главою столичної організації Української соціал-демократичної партії (в кінці того ж року УСДП увійшла до Блоку Юлії Тимошенко). На виборах у Верховну Раду 2006 року пройшов до парламенту за списком БЮТ. В кінці 2006 року він очолив УСДП, після того, як колишній глава партії - тесть Є.КОРНІЙЧУКА Василь ОНОПЕНКО - став головою Верховного Суду України.

Перед обранням Є.КОРНІЙЧУК очолював фінансову практику фірми «Магістр & Партнери» (був старшим партнером, пізніше - позаштатним радником). Спеціалізувався на фінансовому праві і законодавстві з енергетики, нафти і газу.