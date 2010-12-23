УНП вимагає повернути 75% орендованої ЧФ землі

Українська народна партія вимагає повернути у власність України 75% землі, орендованої Чорноморським флотом Російської Федерації у Севастополі та Криму, що, всупереч Угоді про статус ЧФ, не використовуються або використовуються не за цільовим призначенням.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, про це заявив голова Кримської організації УНП Олег ФОМУШКІН, коментуючи слова голови Севастопольської міської державної адміністрації Валерія САРАТОВА, що із 3 тис. 300 гектарів землі, які Росія орендує в Севастополі, ЧФ РФ реально потрібні лише 800 гектарів, а решту можна використати для інвестиційних проектів.

Окрім того, за словами ФОМУШКІНА, лише за офіційними даними МЗС України, ЧФ РФ самовільно захопив ділянки землі, акваторії, майнові комплекси та інші фонди, а це - 75 земельних ділянок площею більше 150 гектарів, 86 об’єктів, які використовуються безпідставно на безоплатній основі.

«Відповідно до Угоди між Російською Федерацією та Україною про статус та умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, земельні ділянки, які використовуються російською стороною не за цільовим (не для потреб флоту) призначенням, повертаються у власність української сторони», - вважає голова Кримської УНП.

Політик зауважив, що «спираючись на підтримку адміністрації Севастополя, під виглядом будівництва житла для військовослужбовців, ЧФ за символічну ціну вже давно розпродавав багато землі російським комерсантам, чим також грубо порушувались підписані угоди”. „Тому, фактично, міська адміністрація Севастополя закликає узаконити незаконне використання Росією української землі під прикриттям «інвестиційних проектів». Пан САРАТОВ прагне віддати росіянами як мінімум 2500 гектарів безцінної севастопольської землі вже не для військових, а комерційних цілей», - впевнений політик.

«УНП вимагає від української сторони в одноосібному порядку провести інвентаризацію всіх земельних ділянок та інфраструктури, яка перебуває в оренді ЧФ РФ, щоб нарешті задокументувати нецільове використання землі та розпочати процедуру повернення її у повну власність України», - підсумував О.ФОМУШКІН.