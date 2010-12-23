Королевська: одна дорога веде назад у 90-ті, але є друга

Голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА заявляє, що Україна перебуває перед вибором між економічним рабством і незалежністю.

Про це вона сказала на прес-конференції, повідомили УНІАН у прес-службі Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ.

Голова парламентського комітету вважає, що, незважаючи на те, що за 2010 рік Верховна Рада ухвалила чимало потрібних і корисних законів (про державно-приватне партнерство, про декларативний принцип, скорочена кількість ліцензій тощо), законодавство не працює через саботаж чиновників, які не хочуть позбавлятися корупційної годівниці.

Роблячи прогноз на 2011 рік, народний депутат відзначила, що Україна знову перебуває на розвилці. «Одна дорога веде назад – в 90-ті роки до бандитизму, убогості і беззаконня. До будівництва країни, в якій через податковий експеримент сотні тисяч малих підприємців вимушені закривати свої підприємства, а реальні доходи громадян через зростання цін і комунальних тарифів зменшуються на 20-30% на рік. Країни, в якій середній клас зникає, а 85% громадян перейдуть за межу, після якої починається убогість. Країни, в якій корупційний податок після проведення адміністративної реформи зросте удвічі через чиновницькі апетити, що розрослися, - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА. - Інша дорога – до економічної свободи, конкурентоспроможної економіки, багатства і процвітання».

Н.КОРОЛЕВСЬКА оцінює шанси на реалізацію першого і другого варіантів розвитку країни як 50 на 50. «Україна перед вибором між економічним рабством і незалежністю. Для того щоб добитися економічної свободи, необхідно припинити імітацію реформ. Я впевнена, що має бути єдиний зовнішній майданчик діалогу, який консолідує політиків, експертів, фінансистів, промисловців, підприємців, учених - не за політичним, а за професійним принципом. Реформи повинні проводитися через діалог, тому що лише у такий спосіб можна повернути довіру людей до здатності влади проводити реформи», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона відзначила, що для досягнення цієї мети при Верховній Раді України створена Рада підприємців, яка вестиме жорсткий моніторинг нових ініціатив влади, і висуватиме власні пропозиції. Реалізується розроблена Н.КОРОЛЕВСЬКОЮ програма «Реанімація», що забезпечить моніторинг впровадження законодавчих ініціатив.

«Ми підготували «Програму конкурентоспроможності України», яка сьогодні обговорюється провідними експертами і в кращих економічних вишах країни, сформували молодіжний проект «Нова економіка», навколо якого об`єдналися найталановитіші молоді економісти. Вважаю, що країні необхідна консолідація людей справи, які без допомоги держави, власними руками заробляють собі на життя і забезпечують робочими місцями інших. Консолідація цих людей дасть нам можливість закласти фундамент дійсно нової економіки нашої країни, економіки 21-го століття», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На її думку, в 2010 році були і приводи для оптимізму. «Рік, що минає, – це рік перемоги людей в боротьбі за свої права. Громадянське суспільство, що зароджується на економічній основі, не дозволило відібрати економічну свободу і право вибору. «Підприємницький Майдан» чітко засвідчив це”, - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.