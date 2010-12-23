ГПУ порушила справу ще проти одного екс-чиновника Тимошенко

Затримали вчора

Генеральна прокуратура України 22 грудня порушила кримінальну справу щодо колишнього першого заступника міністра юстиції України Євгена КОРНІЙЧУКА. Генеральна прокуратура України 22 грудня порушила кримінальну справу щодо колишнього першого заступника міністра юстиції України Євгена КОРНІЙЧУКА. Як повідомляє прес-служба Генпрокуратури, справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки). За підозрою у вчинені вказаного злочину Є.КОРНІЙЧУКА його затримано у порядку, передбаченому ст. 115 КПК України. Досудове слідство у справі триває.

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