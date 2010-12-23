ГПУ порушила справу ще проти одного екс-чиновника Тимошенко
09:21, 23 грудня 2010Політика
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Затримали вчора
|Євген КОРНІЙЧУК
Як повідомляє прес-служба Генпрокуратури, справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки).
За підозрою у вчинені вказаного злочину Є.КОРНІЙЧУКА його затримано у порядку, передбаченому ст. 115 КПК України.
Досудове слідство у справі триває.
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