Тимошенко не варто боятися арешту?

Поки екс-прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО справно буде з’являтися на допити до слідчого, їй не варто особливо побоюватися арешту.

Так у Головному слідчому управлінні Генеральної прокуратури прокоментували слова екс-прем`єра та лідера БЮТ після чергового відвідання цього відомства про те, що ГПУ вирішила викликати її туди щодня, щоб обмежити її виїзди в регіони й спілкування з людьми, повідомляє «Сегодня».

«У процесуальному статусі Ю.ТИМОШЕНКО, обвинуваченої в нецільовому використанні коштів по Кіотському протоколу, нічого не змінилося, - говорить один із членів слідчої групи. - Відповідно до статті 151 КПК, вона перебуває на підписці про невиїзд, що надає право залишати місце постійного проживання лише за узгодженням зі слідчим. Юлія Володимирівна сумлінно приходить на допити, і змінювати підписку на арешт підстав немає. Але якщо вона виїде кудись, не отримавши дозволу слідчого, то порушить закон, і може бути взята під варту. А те, що Ю.ТИМОШЕНКО говорить перед допитами й після них, - шоу для обивателів».

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня 2010 року Генеральна прокуратура заявила про порушення кримінальної справи стосовно Ю.ТИМОШЕНКО за фактом нецільового використання коштів, отриманих Україною в рамках Кіотського протоколу.

Ю.ТИМОШЕНКО висунуто звинувачення в тому, що вона «діючи навмисно, з особистих інтересів, вирішила одноосібно ухвалити рішення про використання частини грошей, що надійшли від продажу квот на викиди парникових газів і мали цільове призначення, на покриття витрат Державного бюджету України, перш за все зобов`язань із виплати пенсій».