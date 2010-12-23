БЮТ-Батьківщина: наші найгірші прогнози справдилися

Фракція «БЮТ-Батьківщина» вважає бюджет 2011 року «бюджетом провалу».

Про це заявив на прес-конференції народний депутат України, голова опозиційного уряду Сергій СОБОЛЄВ.

Як передає кореспондент УНІАН, С.СОБОЛЄВ зазначив, що фракція «умисно не брала участь в розгляді бюджету, оскільки ми знали план, по якому голосування за бюджет буде не постатейне, а в цілому». «І наші найгірші прогнози справдилися», - додав він.

За його словами, фактично прийнято бюджет, який «не обговорювався». Він наголосив, що пропозиції опозиції були проігноровані. «Це бюджет, який не дає ніякого прогресу країні, а це реально бюджет регресу», - сказав депутат.

С.СОБОЛЄВ підкреслив, що фактично «уряд вперше отримає право необмежених запозичень як в середині держави, так і за кордоном».

Він наголосив, що «ті обмеження, які встановлені в бюджеті дають можливість брати десятки мільярдів доларів, не несучи відповідальність ні перед парламентом, ні перед країною».

С.СОБОЄВ зазначив, що в бюджеті «є дійсно обмеження, але обмеження для 99% населення». За його словами, для цих людей «це - бюджет економії».

За його словами, «бюджет для 1% населення - це бюджет, коли ні в чому собі не відмовляй – це бюджет для Адміністрації Президента, для Кабінету міністрів, для чиновників вищого ґатунку”.

С.СОБОЄВ наголосив, що «фактично всі виконання показників бюджету провалені вже в цьому році і яким чином може уряд планувати підвищені показники на наступний рік».

Він зауважив, що найголовніше фактично бюджет на 2011 рік не враховує ні світову кон’юнктуру, ні світові ціни, які передбачаються, “зокрема всі економісти заявляють, що ціна на газ буде не менше 290-300 доларів за 1 тис. куб. метрів. В проекті бюджету закладені показники як мінімум на 50 дол. нижче».

Він наголосив, що всі прогнози, які сьогодні дають світові економіки – є невиконання зростання світових бюджетів, які передбачалися навіть для Китаю, Індії та інших регіонів.

С.СОБОЛЄВ додав, що виходячи з показників бюджету на 2011 рік «Україна буде фактично лідером по зростанню», якщо виходити із запропонованого бюджету. «Це явна брехня і невідповідність тому, що сьогодні ми спостерігаємо в країні і що ми бачимо на кінці року і що бачитимемо на початку наступного року», - підкреслив С.СОБОЛЄВ.

«Тому фактично це є бюджет допомоги комерційним банкам», - наголосив він.