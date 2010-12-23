Губернатор: Мій запасний аеродром - Віктор Федорович Янукович
14:50, 23 грудня 2010Політика
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Чиновники зустріли заяву оплесками
Губернатор Запорізької області Борис Петров відмовився прокоментувати інформацію про його можливу відставку.
Як повідомляє "Репортер-Запоріжжя", на прохання журналістів повідомити про його "запасний аеродром", у разі відставки, він заявив: "Мій запасний аеродром - президент України Віктор Федорович Янукович".
"Чиновники, які також були присутні на прес-конференції губернатора, зустріли ці слова одностайними оплесками", - йдеться у повідомленні.
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