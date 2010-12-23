Губернатор: Мій запасний аеродром - Віктор Федорович Янукович

Губернатор Запорізької області Борис Петров відмовився прокоментувати інформацію про його можливу відставку.

Як повідомляє "Репортер-Запоріжжя", на прохання журналістів повідомити про його "запасний аеродром", у разі відставки, він заявив: "Мій запасний аеродром - президент України Віктор Федорович Янукович".

"Чиновники, які також були присутні на прес-конференції губернатора, зустріли ці слова одностайними оплесками", - йдеться у повідомленні.

Українська правда