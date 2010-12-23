Шустер Live переїде на Перший національний?

Програма «Шустер Live», швидше за все, з нового року виходитиме на Першому національному телеканалі.

Про це повідомляє “Телекритика” з посиланням на генерального директора Національної телерадіокомпанії України Єгора БЕНКЕНДОРФА.

За його словами, Перший національний домовився із «Савік Шустер студія» про те, що з січня 2011 року «Шустер Live» виходитиме на цьому каналі, зауваживши при цьому, що угоду ще не підписано, і переговори тривають.

«Переговори ще тривають, угода ще не підписана. Але я сподіваюся, що все буде добре», - зауважив Є.БЕНКЕНДОРФ.

«Безумовно, підписання цієї угоди стане важливим кроком у розвитку суспільного телебачення в Україні - над цим ми працюємо увесь останній рік. Хочу зазначити, що Савік ШУСТЕР - професіонал високого класу, який, до того ж, вперше в Україні відкрив свободу слова. Мені приємно, що на наш канал прийшов такий цікавий журналіст і ведучий, який вміє робити свою роботу на найвищому рівні», - зазначив Є.БЕНКЕНДОРФ.

“Телекритика” нагадує, що зараз «Шустер Live» виходить на ТРК «Україна». Останній випуск цього року - 24 грудня.

Водночас, прес-служба ТРК «Україна» повідомила, що канал не продовжив контракт із «Савік Шустер студія» через те, що не було досягнуто домовленості щодо подальшої співпраці, «у першу чергу в її фінансових аспектах».

«Комерційні умови придбання програми переглядались неодноразово при укладанні угод, і ми завжди приходили до взаємовигідних умов для обох сторін, але цього разу нам не вдалось прийти до єдиної думки з цього приводу», - заявила у коментарі “Телекритиці” в.о. генерального директора телеканалу «Україна» Марина МИРГОРОДСЬКА. Водночас, за її словами, канал цінує співпрацю із С.ШУСТЕРОМ і його продакшном: «Думаю, у майбутньому зможемо втілити нові цікаві проекти».

Як відомо, ток-шоу С.ШУСТЕРА раніше виходили на телеканалах ICTV та “Інтер”.