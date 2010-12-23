Наша Україна каже, що справу порушили проти побитих у ВР нардепів

Партія «Наша Україна» висловлює протест проти упередженого розгляду справи щодо побиття народних депутатів 16 грудня у Верховній Раді.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Нашої України».

“Дії влади навколо ситуації з жорстоким побиттям народних депутатів України у приміщенні парламенту все більше набувають ознак абсурду”, - наголошують у партії.

”Нашоукраїнці” підкреслюють, що порушити кримінальну справу проти опозиційних народних депутатів, “об чиї голови депутати від правлячої більшості розбивали стільці - це дії, в основі яких лежить постулат: «хто не з нами, той проти нас».

Також у партії зазначають, що трактування прокуратурою подій у парламенті 16 грудня не відрізняється від трактування подій 27 квітня, коли громадськість протестувала проти “антиукраїнської змови щодо подовження перебування на території України російського флоту”.

На думку «Нашої України», «абсурдним і цинічним виглядає той факт, що після 27 квітня не було порушено жодної кримінальної справи проти бойовиків з Партії регіонів, які калічили «нашоукраїнців» на їх робочих місцях, але була порушена справа проти народних депутатів Андрія ПАРУБІЯ і Юрія ГРИМЧАКА».

”І сьогодні, погрожуючи знову поставити питання про позбавлення цих депутатів недоторканності, влада не стільки намагається залякати представників опозиції, як ще раз демонструє цинізм і політику подвійних стандартів”, - наголошують у “Нашій Україні”.

На думку членів партії, справжня мета порушення кримінальних справ проти опозиційних депутатів – «не у здійсненні справедливого правосуддя, а у прагненні закрити рота усім незгодним».

Якщо б це було не так, наголошують в партії, то прокуратура також порушила б кримінальні справи і проти народних депутатів від Партії регіонів та КПУ, які у 2008 і 2009 рр. по декілька місяців блокували трибуну та президію Верховної Ради України, не даючи їй працювати.

”Ще нещодавно представники нинішньої влади, спекулюючи правами опозиції, самі організовували тривале блокування роботи парламенту. Нині ж вони спочатку взагалі юридично знищили поняття опозиції у Верховній Раді України, а тепер порушують кримінальні справи проти тих, хто не належить до їхніх лав. Нинішня влада знущається із суспільства, говорячи на «чорне» - «біле» і нахабно перекручуючи факти та суть подій”, - наголошують у партії.

«Наша Україна» заявляє рішучий протест проти спроб нинішньої влади розтоптати демократичні права і свободи українців і нав’язати суспільству тоталітарні стандарти.