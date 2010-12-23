Яценюк: провладна більшість прийняла прокурорсько-поліцейський бюджет

Народний депутат України, лідер партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що прийнятий провладною більшістю державний бюджет на 2011 рік – це бюджет приблизно для 100 тисяч громадян України: членів Партії регіонів, вищих державних чиновників, прокурорів і вищих міліцейських чиновників.

Про це він сказав сьогодні на брифінгу у Верховній Раді, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, “покращення життя для влади відбулося за рахунок 46 мільйонів українців”.

Він наголосив, що, “перш за все, цей бюджет є бюджетом нових запозичень для того, щоб погашати старі кредити, жодної реформи української економіки в цьому бюджеті не передбачено”.

Лідер партії «Фронт Змін» наголосив, що усі реформи зведені до того, що завтра буде прийнято закон про підвищення пенсійного віку, і саме за рахунок підвищення пенсійного віку для чоловіків і для жінок влада отримала додаткові кошти на свої чартерні перельоти, на утримання державних резиденцій, Адміністрації Президента, на збільшення фінансування Генеральної прокуратури і міліції.

“Я назвав би цей бюджет реформістським бюджетом прокурорсько-поліцейської держави”, - підкреслив А.ЯЦЕНЮК і зазначив, що “бюджет Генеральної прокуратури збільшено з 1 218 млн. грн. у 2010 році до 2 201 млн. грн. у 2011-му, так само значно збільшується наступного року бюджет Міністерства внутрішніх справ: з 11 807 млн. грн. до 13 656 млн. грн.”.

Він заявив, що провладна більшість не прийняла жодної з кількасот поправок, внесених опозиційними депутатами. За словами А.ЯЦЕНЮКА, “виправили тільки одне – виключили з держбюджету фінансування ліквідованих указом Президента міністерств і відомств”.

«Цей бюджет – не що інше, як витягування останніх коштів із кишені українця. Бюджет неконституційний, неекономічний, він реально добиває українську економіку, а насамперед – добиває громадян. Це - бюджет фінансування авторитарної держави», – заявив А.ЯЦЕНЮК.

Він повідомив, що наполягатиме на врахуванні при подальших змінах бюджету вимог опозиції. «Влада повинна починати реформи з себе: зі свого рівня життя і зарплат», - зауважив А.ЯЦЕНЮК.

Він наголосив, що пріоритетом держбюджету-2011 є забезпечення коштами вертикалі влади, силовиків та елітного відпочинку чиновників. За його словами, “радикально збільшено витрати на утримання Президента і Генпрокуратури”. Крім того, істотно збільшено витрати на відпочинок, лікування та обслуговування можновладців і містяться необмежені можливості для накопичення державного боргу. За його словами, “витрати на лікування, поліклінічне обслуговування і санаторії для одного депутата дорівнюють витратам на здоров’я 5 130 пересічних громадян України”.

“Задекларований владою на наступний рік дефіцит бюджету у 3% реально становитиме 100-150 мільярдів гривень або 9-12% ВВП, причому 40 млрд. грн. становитиме дефіцит Пенсійного фонду”, - вважає лідер “Фронту Змін”.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що лише на забезпечення перевезень вищих посадових осіб авіатранспортом наступного року “виділяється 189 млн. грн., що у 30 разів більше, ніж витрати на лікування онкохворих та постраждалих в результаті аварії на ЧАЕС”.

За його словами, при цьому скорочуються видатки на освіту – з 20 млрд. грн. цього року до 18,5 млрд. грн. наступного. “Удесятеро зменшено фінансування міжнародних наукових та науково-технічних програм, у 5 разів – наукових та науково-технічних розробок, на 20% - стипендії та гранти на науку і техніку”. - додав він. За словами А.ЯЦЕНЮКА, “на 40% скорочуються витрати на видавництво українських книг – з 33 млн. грн. до 20 млн. грн.”.

А.ЯЦЕНЮК вважає, що “влада взяла курс на ліквідацію Збройних сил України, оскільки наступного року для армії куплять тільки десять танків, а на ракети, фрегати, винищувальну авіацію в державному бюджеті 2011 року передбачено 0 грн.”.

Лідер партії «Фронт Змін» наголосив, що наступного року зросте і державний борг – якщо на 1 січня 2011 року борг країни становитиме 1 100 доларів США на кожного громадянина України, то вже 31 грудня 2011 року він зросте до 1 300 доларів США.