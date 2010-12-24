Янукович-молодший прокоментував призначення Арбузова

Депутат-«регіонал», син Януковича Віктор в інтерв`ю «5 каналу» прокоментував призначення Сергія Арбузова главою Нацбанку України.

Янукович-молодший зокрема сказав: «Дуже серйозні фахівці вирішили, що він заслуговує і у нього достатньо компетентності, щоб займати цей пост. Це не безпідставно. Для мене це знайома людина».

На питання журналіста, звідки він знає Арбузова, син Президента відповів коротко: «З Донецька».

На запитання «Це друг вашого брата?» Янукович-молодший дав таку відповідь: «Він знайомий. Друг узагалі поняття дуже для мене складне. Поживемо, побачимо, наскільки друг».

Обком