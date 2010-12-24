Тимошенко вважає абсурдною й другу кримінальну справу проти себе

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що нова влада через кримінальне переслідування намагається не допустити її до будь-яких наступних виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Ю.ТИМОШЕНКО висловила сьогодні журналістам перед допитом у Генеральній прокуратурі, коментуючи заяву генерального прокурора Віктора ПШОНКИ про порушення кримінальної справи щодо купівлі автомобілів «швидкої допомоги» «опель-комбі».

«Їхня мета на фоні їхнього відношення до країни, розуміючи, що люди їм вже не довіряють, просто не допустити мене особисто до будь-яких виборів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, нова кримінальна справа, як і кримінальна справа щодо нецільового використання коштів, отриманих Україною в рамках Кіотського протоколу, є безпідставною. «Нові кримінальні справи саме такі, як і кримінальна справа за виплату пенсій. Нічого іншого вони мені інкримінувати не можуть. Все це виглядає абсурдно, ганебно і для країни досить ризиковано», - наголосила вона.