Суд відмовив генпрокуратурі в арешті Корнійчука

Печерський районний суд Києва відмовив Генпрокуратурі України в обранні міри запобіжного заходу у вигляді арешту до двох місяців для колишнього першого заступника міністра юстиції України Євгена КОРНІЙЧУКА, подовживши йому термін затримання з трьох до 10 діб.

Про це УНІАН повідомили у генпрокуратурі, зауваживши, що «це право суду» виносити такі рішення.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України 22 грудня порушила кримінальну справу щодо колишнього першого заступника міністра юстиції України Є.КОРНІЙЧУКА. У прес-службі ГПУ повідомили, що справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки), і що за підозрою у вчиненні вказаного злочину Є.КОРНІЙЧУКА затримано у порядку, передбаченому ст. 115 КПК України.

Довідка УНІАН. 8 червня ц.р. Арбітражний інститут Стокгольмської торгової палати зобов`язав НАК «Нафтогаз України» повернути компанії RosUkrEnergo (Швейцарія) 11 млрд. куб. м газу і надати додатковий обсяг газу у розмірі 1,1 млрд. куб. м як неустойку за порушення умов контракту. Крім того, суд зобов`язав «Нафтогаз» заплатити RosUkrEnergo 197 млн. дол. за порушення контракту.

На початку червня СБУ порушила справу за фактом завдання шкоди державі Україна у зв`язку з рішенням Стокгольмського арбітражу.

У цій справі звинувачення були пред`явлені колишньому першому заступнику голови НАК «Нафтогаз України» Ігорю ДІДЕНКУ, екс-керівнику Державної митної служби Анатолію МАКАРЕНКУ і колишньому заступнику начальника Енергетичної регіональної митниці Тарасу ШЕПІТЬКУ.