Саакашвілі: Росія випустила джина з пляшки

Президент Грузії Михайло Саакашвілі заявив, що акції націоналістів, які відбуваються в різних регіонах Росії, спрямовані на вигнання кавказців з країни.

За його словами, активність націоналістичних угруповань і збройний конфлікт в Абхазії і Південній Осетії - ланки одного ланцюга. Таку заяву грузинський лідер зробив в ефірі азербайджанського телебачення.

"Джинн вже випущений з пляшки і з часом набуде ще жахливішого вигляду. Дуже легко дати йому стимул. Але після початку процесів стане неможливе повернення ситуації назад, - наводить його слова РосБізнесКонсалтинг... - Кавказцям показали на двері. Але слід розуміти, що ці двері є безвихіддю. Ми ж бажаємо миру на Кавказі".

Масова акція на Манежній площі була організована футбольними фанатами через загибелі у бійці вболівальника Є.Свиридова. Демонстрація переросла на зіткнення з ОМОНом і представниками національної діаспори. Слідом був виступ кавказців 15 грудня біля ТЦ "Європейський" та масові бійки по всій Москві. В результаті цих подій постраждали більше 60 осіб, кілька тисяч були затримані.