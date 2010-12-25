Янукович пояснив, чому Тимошенко ще на волі

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ розповів, що взяття підписки про невиїзд з екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО було прийняте на колегії Генеральної прокуратури замість більш жорсткого рішення.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалам “Інтер”, ICTV та “Україна”, пославшись на те, що йому про це "стало відомо".

Президент уточнив, що рішення про застосування до Тимошенко підписки про невиїзд Генпрокуратурою приймалося на колегії, яку спеціально скликав Віктор ПШОНКА.

В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що слідчі пропонували затримати екс-прем`єра, однак генпрокурор наполіг, щоб обмежитися рішенням про підписку.

"Слідчі запропонували подати ці матеріали в суд для отримання згоди на затримання. Слідчі запропонували. Це мені стало відомо. Точка зору, в тому числі генпрокурора, була не йти на цей крок, а взяти просто підписку", - розповів він, уточнивши: - "щоб створити умови, щоб у Юлії Володимирівни були всі можливості для захисту".