УПЦ вперше видала Молитвослов та Закон Божий шрифтом Брайля

Українська православна церква (Московського Патріархату) за ініціативою митрополита Луцького і Волинського НІФОНТА вперше видала Молитвослов та Закон Божий, надрукований шрифтом Брайля.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомили голова прес-центру Волинської єпархії протоієрей Валентин МАРЧУК та митрополит Луцький і Волинський НІФОНТ.

"Ми видали приблизно 1 тисячу екземплярів Закону Божого та Молитвослова. Всі, хто долучався до цієї акції, знали, що це абсолютна благодійна акція", - сказав В.МАРЧУК.

За його словами, на прохання Руської православної церкви до Москви також було передано три примірники Молитвослова, виданого шрифтом Брайля.

"Вже кілька років тому вихованці Волинської духовної семінарії з нашого благословення, своїми руками, самі викололи мовою Брайля Молитвослов для незрячих. Це була перша ластівка в Україні", - повідомив отець НІФОНТ.

У свою чергу інваліди зору вітали таке видання. "Ми всі радіємо, що незрячі люди тепер можуть самостійно брати в руки Закон Божий і вникати, читати, розуміти його і відповідно чинити в житті ті чи інші кроки", - зазначив голова правління Волинської обласної організації товариства сліпих Юрій СИМОНЧУК.

У свою чергу головний офтальмолог України, доктор медичних наук Сергій РИКОВ додав, що зараз спільно з церквою у Волинській області створюється офтальмологічний кабінет. "Мені дуже приємно, що цей проект буде продовжено", - наголосив він.

Довідка УНІАН. Шрифт Брайля - це рельєфно-крапковий шрифт, яким користуються на письмі та у читанні незрячі люди. Шрифт був розроблений в 1821 році французом Луї Брайлем, який в три роки сам втратив зір.