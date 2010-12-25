ВО "Свобода": влада підготувала бюджет тоталітарної країни

У Всеукраїнському об’єднанні “Свобода” вважають, що на 2011 рік влада підготувала непрофесійний бюджет тоталітарної країни.

Про це йдеться в аналітичній записці фахівців організації, яку надано УНІАН.

В документі зазначається, що бюджет приймався у Верховній Раді без належного розгляду поправок, макроекономічні прогнози є нереальними. “Моделюючи економічні тенденції 2011 року, уряд спробував поєднати суворі вимоги МФВ зі своїми оптимістичними бажаннями. По суті уряд рахує, скільки він хоче витратити і вже під це підганяє макропоказники замість того, щоби намагатися спрогнозувати якомога точніші макропоказники, на їхній основі зробити консервативні прогнози доходів бюджету, й вже ці прогнозовані доходи розписувати на видатки”, - йдеться у записці.

В ній також зазначається, що у бюджеті передбачене різке збільшення фінансування силових структур – СБУ на 20%, а МВС – на майже 2 млрд. “Тим чином міліція майже прирівнюється в потребах росту до національної армії, що дає чіткий сигнал того, які оборонні пріоритети у діючої влади... ВО "Свобода" вже неодноразово звертала увагу на те, що в Україні останнім часом формується поліцейська держава, й цей проект бюджету лише надає нам чіткі фінансові докази цієї політики”, - йдеться у записці..

Також у записці робиться акцент на те, що фінансування ДУС збільшилося більше, ніж на 383 мільйона гривень у порівнянні з 2010 роком. На 45% збільшується фінансування діяльності Адміністрації Президента, на 200 млн. грн. збільшуються витрати на медичне обслуговування чиновників, а транспортне обслуговування можновладців потягне 180 млн. (на 60 млн. більше, ніж цьогоріч).

“І це при тому, що на розвиток української мови у бюджеті на наступний рік передбачено в понад сорок разів менше, ніж на оздоровлення можновладців, а фінансування освіти планується зменшити на 1,5 млрд., і лише 64 млн. відправити на її модернізацію. Серйозно урізано фінансування спорту, охорони здоров’я. Фінансування книговидавництва зрізано з 33 млн. грн. до 20 млн.”, - йдеться у документі.

У “Свободі” також зазначають, що у бюджеті закладено 91,6 мільярда гривень держзапозичень, з якої тільки 3 мільярди буде спрямовано на розвиток. “Решта ж 88 млрд. – це банальне «проїдання». Між тим сума витрат на обслуговування державного боргу в 2011 році перевищує витрати на утримання українського війська та на охорону здоров’я разом узятих. Зауважимо, що йдеться не про погашення величезного боргу України – це лише витрати на сплату відсотків за ним”, - зазначено у записці.