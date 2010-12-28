Колесніков закупить поїзди, квитки на які коштуватимуть, як на літак

Віце-прем`єр-міністр, міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНІКОВ розраховує залучити приватний бізнес до закупівлі швидкісних пасажирських потягів. Про це він повідомив в інтерв`ю в сьогоднішньому номері газети «Сегодня».

За його словами, перші 10 потягів було вирішено закупити у «Хюндай», оскільки у них була краща цінова пропозиція. «У потрібні нам терміни уклався лише «Хюндай», плюс вони дали нам кращу цінову пропозицію. Не говорячи вже про те, що ми не купили потяги у «Хюндая» – південнокорейський «Ексімбанк» дав кредит Україні на 10 років під 4,8% річних з усіма страховими преміями. Крім того, ми сподіваємося (як це робиться у Франції) залучити приватний бізнес до закупівлі і експлуатації швидкісних потягів: перші 10 потягів придбає держава, а далі звернемося до бізнесу – буде створене ВАТ, куди можна буде інвестувати гроші», - сказав він.

За словами міністра, в цілому ж Україні потрібно 100 таких потягів, а не 10. «До речі, «Хюндай» вже має досвід у Туреччині, де створено місцеве виробництво швидкісних потягів – там «Хюндай» належить 50%, 15% – турецькому уряду, решта – місцевому приватному капіталу. Така модель виробництва потягів теж можлива», - відзначив він.

При цьому Б.КОЛЕСНІКОВ спростував заяви про переваги для українських або російських виробників. «Луганськтепловоз» взагалі ніколи швидкісних потягів не робив, тому цю тему навіть не варто згадувати. Щодо російського Крюково: якщо власники заводу хочуть побудувати сильну Україну, торгуючи не поїздами, а кресленнями, то ми замість реальної країни побудуємо потьомкінське село. У Крюково немає жодного швидкісного потягу!», - сказав він.

За словами міністра, єдине, чим може держава допомогти вітчизняним виробникам, – це компенсація по кредиту. «Тобто якщо «Луганськтепловоз» може взяти кредит в нашому банку під 15-17%, а зарубіжний коштує 4-6%, цю різницю ми готові покрити нашим виробникам, щоб вони конкурували на рівних з іноземцями. Але продукція нам потрібна така ж, як у зарубіжних виробників», - сказав він.

Як відзначив Б.КОЛЕСНІКОВ, 10 потягів «Хюндай» вартістю в середньому по 24 млн. євро за потяг проходитимуть відстань від столиці до Харкова за 3,5 години, до Львова за 4,5 години, до Донецька – за 5,5-6 годин. «...Залишилось навести лад в інфраструктурі самої залізниці. А тут є чим займатися: наприклад, на маршруті Київ-Львів – 90 переїздів! Вирішуватимемо цю проблему: на найжвавіших трасах буде створено шляхопроводи (не менше чотирьох), у решті випадків буде блокування переїздів – електромеханічні підйомники, які не дозволять автомобілям виїхати на залізничну колію. Це необхідно, оскільки зіткнення з поїздом, що йде на швидкості 160 км/год призведе до значно більш тяжким наслідкам, ніж були у Марганці – і для порушників переїзду, і для пасажирів потягу. Плюс, звичайно, ми чекаємо, що МВС і ДАІ відреагують на цю ситуацію – при повторному порушенні правил переїзду водіїв позбавлятимуть прав, а при третьому – притягати до відповідальності», - сказав він.

Щодо швидкості в 250-300 км/год Б.КОЛЕСНІКОВ відзначив, що є кілька чинників, які нас стримують. «По-перше, для цього потрібні дороги – нові, із захисною сіткою, за яку не потраплять не лише люди, а й сторонні предмети. По-друге, для цього потрібний рівень життя громадян, який дозволить платити за цей квиток. Сьогодні квиток з Токіо на відстань 100 км в обидва кінці коштує 200 доларів. На жаль, ми до цього ще не готові», - сказав він.

За словами міністра, вартість проїзду у швидкісних потягах буде вищою, ніж в експресах

«У першому класі потягу ціна буде наближена до економ-класу літака... У другому класі ж ми сподіваємося вкластися в 250-350 грн., залежно від міста. Тобто якщо другий клас експреса Київ–Харків, що йде 6 годин, коштує 120 грн., то другий клас швидкісного потягу, що йде в два рази швидше, коштуватиме в два рази дорожче – близько 250 грн.», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ. За його словами, швидкісні потяги при цьому також будуть більш комфортабельні.