Карпачова пропонує Януковичу розробити проект щодо дітей-в’язнів

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА пропонує Президенту Віктору ЯНУКОВИЧУ розробити спільний проект щодо подальшої гуманізації кримінальної юстиції та законодавчого врегулювання питань здійснення правосуддя щодо неповнолітніх правопорушників.

Як повідомили УНІАН у прес-службі омбудсмана, відповідне звернення з цього приводу направлено на ім’я глави держави.

За словами Н.КАРПАЧОВОЇ, завдяки послідовному здійсненню заходів щодо гуманізації каральної політики держави намітилася тенденція зменшення кількості неповнолітніх, засуджених до позбавлення волі, з 2000 року – втричі. Майже 6 тис. неповнолітніх, яких засуджено до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, перебувають на обліку кримінально-виконавчої інспекції.

Нині у 10 виховних колоніях перебувають 1432 засуджених, серед них 98 дівчат. Кожного другого засуджено на строк від 3 до 5 років, кожного третього покарано за крадіжки, розбій або пограбування, 14 відсотків – за умисне вбивство та нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень. Ще близько тисячі заарештованих утримуються у слідчих ізоляторах, очікуючи вироку суду.

Як наголошує Н.КАРПАЧОВА у зверненні до глави держави, більшості засудженим неповнолітнім у звичайному житті бракувало повноцінного батьківського піклування та виховання. Майже кожен четвертий з них ніде не навчався та не працював. Тому дуже актуальною, на думку Уповноваженого з прав людини, є проблема адаптації до міжнародних стандартів системи виховних колоній, аби малолітні порушники закону передусім були оточені увагою педагогів та психологів, а умови тримання повною мірою відповідали цим стандартам.

Враховуючи викладене, Н.КАРПАЧОВА зазначає, що важливим кроком, спрямованим на зменшення в місцях позбавлення волі чисельності засуджених неповнолітніх, зокрема шляхом їх помилування, міг би стати спільний проект Президента України та Уповноваженого з прав людини у зв’язку з відзначенням у 2011 році значущої події у суспільному житті – 20-ї річниці ратифікації Україною Конвенції ООН про права дитини.