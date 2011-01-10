ЗМІ: Японія сама розслідувала, як Тимошенко витратила «кіотські» гроші

Японська влада провела власне розслідування використання коштів, виділених Україні у рамках Кіотського протоколу, і з’ясувала, що 319,9 мільйонів євро були використані урядом Юлії ТИМОШЕНКО за цільовим призначенням.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це пише італійська газета «Il Legno Storto».

За даними видання, розслідування показало, що 319,9 мільйонів євро «були використані за цільовим призначенням, а зовсім не для світських виходів, як це стверджують Президент Віктор ЯНУКОВИЧ і прем`єр Микола АЗАРОВ».

«Цей доказ припав не до вподоби слідчій комісії, що перебувала в похмурому настрої вже на самому початку допиту ТИМОШЕНКО», - йдеться у статті.

У матеріалі зазначається, що може бути відхилене прохання Ю.ТИМОШЕНКО дозволити їй поїхати у Брюссель на конгрес Європейської народної партії.

«Звинувачена у використанні кіотських фондів для виплати пенсій у момент кризи і для некоректного придбання 27 машин швидкої допомоги, Юлія ТИМОШЕНКО отримала відмову в праві на виїзд з країни. Щодня вона вимушена приходити в прокуратуру, щоб поставити свій підпис», - пише «Il Legno Storto».

«Душа Помаранчевої революції повинна вивчити 17 томів звинувачень на свою адресу», - йдеться у статті.

Видання зазначає, що свою підтримку і побажання гарного Різдва «душі Помаранчевої революції» висловив угорський прем`єр-міністр, черговий Президент Європейського Союзу Віктор ОРБАН. Він висловив солідарність від імені ЄС.

Ю.ТИМОШЕНКО – “єдина, яка безкомпромісно бореться за демократичну, справедливу, незалежну і європейську Україну”, наголошує італійське видання «Il Legno Storto».