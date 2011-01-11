Литвин: рішення КС не може оскаржити навіть Бог

Повернення до президентсько-парламентської форми правління пройшло непомітно для суспільства.

Про це заявив спікер Володимир Литвин в інтерв`ю 5 каналу.

"Вона пройшла непоміченою для суспільства. В принципі, суспільство і не переймалось цією темою з огляду на те, що ці зміни, відповідно до рішення Конституційного Суду вони зачіпали принцип розподілу влад і зміну співвідношення повноважень між інститутами і гілками влади", - зазначив він.

При цьому, Литвин уточнив, що парламент сам наділив Конституційний Суд такими повноваженнями.

"Верховна Рада прийняла такий закон, щодо Конституційного Суду, рішення якого не може оскаржити навіть Бог. Навіть не може його ніхто відмінити. Його потрібно виконувати", - вважає спікер.

Українська правда