Регіонал знайшов плюс: життя краще не стало, але влада кинула сюди всі сили

Голова парламентської фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявив, що минулого року команда Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА «кинула всі сили на підвищення рівня життя громадян».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, про це О.ЄФРЕМОВ сказав сьогодні, виступаючи з трибуни Верховної Ради.

«Детальний аналіз результатів роботи влади за 2010 рік ще попереду. Якщо ж окреслити пунктиром перші підсумки, то потрібно відзначити: Україна прожила непростий рік», – сказав О.ЄФРЕМОВ.

«Команді Президента В.ЯНУКОВИЧА, яка одержала владу в результаті демократичного всенародного волевиявлення, довелося долати численні труднощі, перш за все, у фінансово-економічній і бюджетній сферах, що не дозволили, як би нам цього не хотілось, в найкоротший строк добитися значного підвищення рівня життя людей», – сказав він.

При цьому голова фракції ПР зазначив, що «влада не намагалася підмінити роботу над проблемами солодкими словами, а чесно говорила народу правду». «Дуже багато що упущене нашими попередниками, тому в найкоротшій перспективі й, сподіваюся, не на тривалий період країні доведеться жити в режимі досить жорсткої економії, щоб провести назрілі зміни в житті держави і суспільства», – сказав він.

«Минулого року було зроблено важливі кроки в цьому напрямі. Після 15-процентного падіння валового внутрішнього продукту України в 2009 – зростання ВВП за 2010 рік перевищить 4% при інфляції менш як 9%. Стабілізована фінансова ситуація. Накопичено достатній ресурс коштів у Держказначействі, що дозволило ритмічно і в повному обсягу профінансувати витрати держави, в першу чергу, соціальні», – сказав О.ЄФРЕМОВ.