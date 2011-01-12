Блажівський каже, що Луценка не тримають у СІЗО разом зі смертниками

Виконуючий обов’язки генерального прокурора України Євген БЛАЖІВСЬКИЙ заявляє, що інформація про утримання колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА в Лук’янівському СІЗО, в секторі, де перебувають засуджені до довічного позбавлення волі, не відповідає дійсності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні парламенту під час надання інформації щодо підстав для порушення кримінальних справ стосовно окремих громадян України та взяття їх під варту.

За словами Є.БЛАЖІВСЬКОГО, також не відповідає дійсності інформація про те, що Ю.ЛУЦЕНКО знаходиться «під постійним відеонаглядом».

Він зазначив, що на даний час «ЛУЦЕНКО утримується в камері для осіб, які потребують додаткових заходів безпеки в київському слідчому ізоляторі». Він зазначив, що камера розрахована на трьох осіб, тому разом з ним утримуються колишні правоохоронці.

Є.БЛАЖІВСЬКИЙ зазначив, що «стан здоров’я ЛУЦЕНКА задовільний».

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня підрозділом СБУ «Альфа» біля його будинку в Києві.

Раніше Ю.ЛУЦЕНКУ було висунуто звинувачення у скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння державним майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб) і ч. 3 ст. 365 КК України (перевищення службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків).

27 грудня Генеральна прокуратура повідомила, що порушила щодо Ю.ЛУЦЕНКА ще одну кримінальну справу - за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

29 грудня адвокат заявив, що Ю.ЛУЦЕНКУ висунуто звинувачення у зловживанні владою за новою кримінальною справою, порушеною у результаті розслідування справи про отруєння екс-Президента Віктора ЮЩЕНКА. Як повідомив адвокат, зі справи про отруєння В.ЮЩЕНКА виділено окремий епізод, за яким порушено кримінальну справу і Ю.ЛУЦЕНКУ пред`явлено звинувачення за ст. 364 ч. 3 Кримінального кодексу України.

Ю.ЛУЦЕНКО утримується в Лук’янівському СІЗО.