Міліція обшукала квартиру журналістки

Сьогодні, 12 січня, вранці київська міліція провела обшук у квартирі журналістки Олени БІЛОЗЕРСЬКОЇ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Всеукраїнського об’єднання «Свобода».

Обшук проводився, за словами правоохоронців, у рамках кримінальної справи щодо діяльності ВО «Тризуб».

Як зазначив адвокат журналістки Сидір КІЗІН, у неї «було вилучено всю оргтехніку, фото-, відео-, аудіоапаратуру, мобільні телефони. Слідчий зазначив, що він не збирається віддавати техніку, її буде доправлено в міліцію, де з нею «будуть розбиратися». Такі дії міліції суперечать закону про державний захист ЗМІ, згідно з яким вилучати техніку, яку журналіст використовує для виконання своїх професійних обов’язків, заборонено. Ми готуємо скаргу на дії слідчого».

ВО «Свобода» вважає обшук і вилучення техніки в О.БІЛОЗЕРСЬКОЇ ознакою подальших політичних репресій, цілеспрямованим наступом на свободу слова та права українців.

«Свобода» закликає в п’ятницю, 14 січня, всіх патріотично налаштованих українців, опозиційні сили вийти на пікетування МВС та Адміністрації Президента з вимогою припинити політичні репресії.

Біля будівлі Міністерства внутрішніх справ України (вул. Академіка Богомольця, 10) акція розпочнеться о 12.00. Біля Адміністрації Президента – о 13.00.