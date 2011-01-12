Міліція пояснила, що шукала у квартирі журналістки

Обшук у квартирі відомого блогера і журналістки Олени БІЛОЗЕРСЬКОЇ проводився в рамках розслідування кримінальної справи щодо спроби підпалу громадської приймальні Партії регіонів у Києві.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в м. Києві, слідчим відділом Печерського райуправління міліції розслідується кримінальна справа щодо вчинення навмисного пошкодження майна шляхом підпалу громадської приймальні Партії регіонів вночі 1 січня.

У ході слідства встановлено, що до розповсюдження відеозйомки підпалу у мережі інтернет може бути причетною саме цей блогер. Для перевірки цієї інформації судом було санкціоновано обшук у помешканні зазначеної громадянки. Вилучено засоби, за допомогою яких могла бути вчинена зазначена операція, а саме - комп’ютерну техніку та інші носії цифрової інформації. Їх направлено для проведення експертного дослідження. Триває слідство.

Як повідомляв УНІАН, за даними столичної міліції, спробу підпалу громадської приймальні Партії регіонів, що розташована в одному з житлових будинків у Печерському районі Києва, було вчинено о 1.20 в ніч з 31 грудня на 1 січня.

"Невідомі кинули пляшку із запальною сумішшю у вікно громадської приймальні, яка розташована на першому поверсі в "хрущовці". Це двокімнатна квартира, у якій, крім двох комп`ютерів і декількох столів, більше немає жодних цінних речей. Пляшка розбилася об грати і запальна суміш змогла пошкодити лише підвіконня", - повідомили у ВЗГ ГУ МВС в м. Києві.

Кримінальну справу порушено за статтею 194 (умисне пошкодження чужого майна).

Прес-служба Всеукраїнського об’єднання «Свобода» розповсюдила повідомлення, що сьогодні вранці київська міліція у рамках кримінальної справи щодо діяльності ВО «Тризуб» провела обшук у квартирі журналістки О.БІЛОЗЕРСЬКОЇ.