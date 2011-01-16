Посол: ситуацію довкола БУЛ у Москві буде остаточно врегульовано

Ситуація навколо Бібліотеки української літератури у Москві буде остаточно врегульована найближчим часом.

Про це власного кореспондента УНІАН в РФ повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Російській Федерації Володимир ЄЛЬЧЕНКО.

«З відновленням після новорічних та різдвяних свят роботи Бібліотеки української літератури міста Москви є всі підстави стверджувати, що ситуація навколо цього закладу культури буде остаточно врегульована найближчим часом», - наголосив В.ЄЛЬЧЕНКО.

Він підкреслив, що це підтверджується останніми контактами співробітників Посольства України в РФ та особисто посла з керівництвом МЗС та інших причетних державних установ Росії.

«Представниками російської влади висловлюється налаштованість всіляко сприяти нормальному функціонуванню бібліотеки, як важливого елементу політики, спрямованої на задоволення культурно-гуманітарних потреб українців, які мешкають або відвідують столицю Росії, а також, у більш широкому контексті, як невід’ємної складової двостороннього українсько-російського гуманітарного співробітництва в дусі стратегічного партнерства двох держав», - зауважив В.ЄЛЬЧЕНКО.

Він нагадав, що про підтримку функціонування бібліотеки, продовження її роботи з ознайомлення російських громадян з надбаннями української культури нещодавно заявив міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ.

«Що стосується триваючих слідчих дій щодо бібліотеки, як роз’яснювалося, ця перевірка здійснюється у зв’язку з отриманою інформацією про певні порушення. При цьому російська сторона неодноразово запевняла, що ці дії жодним чином не спрямовані на закриття або обмеження в роботі бібліотеки», - підкреслив посол України в РФ.

Він також зауважив, що посольство звернуло увагу на інформацію директора бібліотеки Наталії ШАРІНОЇ щодо неналежного поводження з нею співробітників правоохоронних органів.

«Якщо викладені нею факти відповідають дійсності, то, природно, це не може не викликати занепокоєння. Щиро сподіваємося, що слідство у цій справі буде здійснюватися у суворій відповідності до російського законодавства», - зауважив В.ЄЛЬЧЕНКО.

Він також підкреслив, що за дорученням міністра закордонних справ України Костянтина ГРИЩЕНКА Посольство України у Росії продовжуватиме тісний діалог з російськими органами влади з метою забезпечення підтримки діяльності бібліотеки, як важливого осередку української культури міста Москви.