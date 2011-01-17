Янукович пропонує утворити Національну школу суддів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ пропонує Державній судовій адміністрації України здійснити необхідні заходи, пов`язані з утворенням Національної школи суддів України на базі Академії суддів України.

Про це йдеться в указі Президента, який розміщено на його офіційному сайті.

Зокрема, даними документом визнано таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 11 жовтня 2002 року № 918 «Про Академію суддів України».

Відтак, Кабінету міністрів України доручено вирішити в установленому порядку питання щодо фінансування діяльності Національної школи суддів України та передачі їй державного майна Академії суддів України.

Також уряд має прискорити затвердження Положення про соціальне та матеріальне забезпечення працівників Національної школи суддів України.