Депутати на Київщині призупинили повноваження держадміністрації

Депутати Київської обласної ради переважною більшістю голосів прийняли рішення про призупинення дії рішення Київської обласної ради від 12 червня 2002 року про делегування повноважень обласній державній адміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалене сесією облради.

Як повідомив під час сесії голова обласної ради Володимир МАЙБОЖЕНКО, це рішення прийнято з метою з’ясування дійсного стану справ у соціально-економічному розвитку області. Дане рішення не поширюється на здійснення облдержадміністрацією бюджетних заходів.

Передбачалося, що з інформацією про це на сесії мав виступити голова КОДА Євген ЖОВТЯК, але оскільки він перебуває на лікарняному, то така інформація була надана обласній раді у письмовому вигляді.

Депутати обговорили стан соціально-економічного розвитку області.

Депутати від фракцій більшості – БЮТ і СПУ критично оцінили стан справ у розвитку Київщини, зокрема, йшлося про ситуацію в агропромисловому комплексі, питаннях землеустрою.

На думку деяких депутатів, обласна державна адміністрація прийняла ряд незаконних рішень щодо проведення земельних аукціонів. Сесія визнала за необхідне „проінформувати правоохоронні органи про виявлені факти порушень земельного законодавства”.

На думку депутатів від фракцій Української народної партії, „Наша Україна”, рішення сесії про призупинення дії попереднього рішення про делегування повноважень обласній державній адміністрації суперечить чинному законодавству і спричиняє правову колізію.

В Київській облраді створена тимчасова контрольна комісія на чолі з першим заступником голови облради Костянтином БОНДАРЬОВИМ.