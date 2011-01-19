У міліції пояснили, чому від наметів ПР плитка на Майдані не страждала

Київська міліція не порушувала кримінальних справ за фактом псування плиткового покриття на Майдані Незалежності в Києві після масових акцій протесту в 2005-2007 рр. через відсутності заяв із боку комунальних служб.

Про це УНІАН заявили в Центрі громадських зв`язків Головного управління МВС України в Києві, коментуючи кримінальну справу, яка порушена й розслідується міліцією за фактом псування майна під час акції протесту проти нового Податкового кодексу восени 2010 року.

"Кримінальну справу порушено за фактом псування покриття на Майдані Незалежності за заявою й згідно з експертними оцінками дорожньо-експлуатаційного управління Шевченківського району, яке нарахувало понад 212 тис. грн. збитків. У 2005 і 2007 роках подібних заяв до слідчого управління київської міліції не надходило. Якби вони надійшли, тоді було б також порушено кримінальну справу на основі документів, що підтверджують збитки", - сказали в столичному Главку міліції.

Довідка УНІАН. У листопаді 2010 року в Києві, на Майдані Незалежності, відбулася багатоденна акція протесту підприємців проти ухвалення Податкового кодексу в листопаді 2010 року. Після проведення акцій протесту проти Податкового кодексу міліція порушила чотири кримінальні справи, зокрема, за фактом псування покриття на Майдані Незалежності. У цих справах силові структури викликають на допити понад 100 активістів Майдану.

У квітні-травні 2007 року активісти Партії регіонів встановили наметове містечко біля Верховної ради – в Маріїнському парку. Організатори містечка заявляли, що в ньому постійно перебували близько двох тисяч осіб.

У серпні 2007 року Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ розпорядився відновити впорядкування територій парків «Маріїнський» і «Міський сад», площі Лесі Українки та Майдану Незалежності в Печерському районі, пошкоджених у квітні-травні під час мітингів політичних сил.

Зокрема, столичний мер дозволив комунальному об`єднанню «Київзеленбуд» використати закумульовані на його спеціальному рахунку кошти в сумі 637,7 тис. грн для проведення комплексу відновлювальних робіт.