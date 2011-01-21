Шкіль вимагає звіту щодо ситуації в Росії

Зареєстровано проект постанови

Народний депутат України Андрій ШКІЛЬ (фракція "БЮТ-Батьквщина") ініціює заслуховування у парламенті звіту міністра закордонних справ України Костянтина ГРИЩЕНКА щодо переслідування російською владою Бібліотеки української літератури в Москві, Об`єднання українців Росії та ліквідації Федеральної національно-культурної автономії українців Росії. Як повідомляє офіційний сайт Верховної Ради України, відповідний проект постанови за ініціативою А.ШКІЛЯ зареєстровано у парламенті.

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