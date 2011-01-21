Мер Ужгорода заборонив УНП мітингувати біля пам’ятника Шевченку

Ужгородський міський голова Віктор ПОГОРЄЛОВ заборонив Закарпатській обласній організації Української народної партії проводити мітинг біля пам’ятника Шевченку в місті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві прес-служби організації УНП.

За словами авторів заяви, на звернення політсили щодо проведення спільного мітингу з іншими національно-демократичними силами та громадськими організаціями, мер Ужгорода В.ПОГОРЄЛОВ від імені міськвиконкому, посилаючись на попередні рішення Ужгородської міської ради, повідомив про визначені місця для проведення мітингів, в які не входить місце біля пам’ятника Тарасові Шевченку.

Більше того, за заявою прес-служби УНП, виконком Ужгородської міської ради залишив за собою право на примусове припинення мирного зібрання.

«Конституція України в ч.2 ст.39 свідчить, що право громадян на збори, мітинги, походи і демонстрації можна обмежити винятково «з метою попередження заворушень чи злочинів, для охорони здоров'я населення захисту прав і свобод інших людей". Зміст ст. 39 Конституції відповідає положенням міжнародних договорів. Так, у ч. 1 ст. 20 Загальної декларації прав людини встановлено, що "кожна людина має право на свободу мирних зборів та асоціацій", а у ст. 21 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права" визначається право, на мирні збори», - прокоментував дану ситуацію заступник голови Закарпатської облорганізації УНП Микола НЕЧИТАЙЛО.

Він також додав, що «…такі обмеження були до того, як ми здобули очікувану Незалежність України. Дуже прикро, що повертаємось до цього сьогодні».

Прес-служба Ужгородського міського голови у відповідь на заяву УНП оприлюднила свою заяву, в якій наголошує, що міська влада не забороняла, а «…рекомендувала провести захід в іншому місці, керуючись рішенням сесії Ужгородської міської ради».

«Згідно з рішенням ХІІІ сесії Ужгородської міської ради ІІІ скликання від 08 вересня 1999 року, в Ужгороді визначено перелік місць для проведення мітингів, маніфестацій та іншого роду акцій, організаторами яких виступають об'єднання громадян, релігійні громади та мешканці міста, до якого включено: площу біля Закарпатського обласного музично-драматичного театру (Київська набережна), стадіон "Спартак" та Боздоський парк», - йдеться у повідомленні прес-служби Ужгородської міськради.

Крім того, у ній наголошується, що «у випадку порушення даного рішення, виконком Ужгородської міської ради залишає за собою право щодо примусового припинення заходу, в тому числі в судовому порядку»,

Представник Карпатського агентства прав людини «ВЕСТЕД» Володимир ФЕСЬКОВ повідомив УНІАН, що, згідно зі ст. 39 Конституції України, «Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування».

Саме тому, за його словами, ініціативна група повинна була лише повідомити орган місцевого самоврядування, у даному випадку Ужгородську міську раду. «При цьому ключовим є слово «повідомити», а не просити дозволу. А роль ужгородської влади – зробити все, аби громадяни могли безперешкодно зібратись та забезпечити громадський порядок. Про це сказано і в Законі «Про органи місцевого самоврядування в Україні» (Стаття 38)», - уточнив В.ФЕСЬКОВ.

Він також повідомив, що в принципі орган місцевого самоврядування може звернутися до суду. Але у випадку з мітингом біля пам’ятника Т.Шевченку в Ужгороді, приуроченого до Дня Соборності України, навряд чи є логічні підстави заборони судом цього заходу.

«Це місце традиційно слугувало проведенню різних акцій на кшталт цієї. Швидше за все, виникло якесь тимчасове непорозуміння між ініціативною групою з проведення мітингу та місцевою владою, що навряд поставить під загрозу сам захід. Вірити в іншу сторону медалі дещо важче, адже в такому випадку ми станемо очевидцями безпрецедентних проявів обмеження найціннішого: прав і свобод громадян. Такі кроки нічим хорошим для влади не закінчаться», - прокоментував В.ФЕСЬКОВ.