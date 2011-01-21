В одеський офіс Партії регіонів кинули пляшку

Сьогодні вранці в Одесі невідомий зловмисник кинув пляшку із запалювальною сумішшю в офіс міської організації Партії регіонів, який розташований на вулиці Прохорівській, 18.

У Центрі громадських зв'язків Головного управління МВС України в області УНІАН підтвердили факт хуліганства. Як розповів керівник ЦГЗ Віктор МІРОШНИЧЕНКО, «на місці події працюють фахівці-вибухотехніки, яким не вдалося встановити вміст пляшки, яка після кидка у вікно не зайнялася».

Зараз співробітники міліції опитують місцевих жителів, на місці працюють експерти.

Що стосується можливих виконавців невдалого «теракту», то відповідальність за нього, за словами В.МІРОШНИЧЕНКА, взяла на себе досі невідома в Одесі організація.

«Ми, антиглобалісти, беремо відповідальність за підпал офісу Партії регіонів 20 січня. Причина криється в тому, що ця партія встановила диктатуру великого капіталу і продовжує план «Ост» стосовно українського народу, тим самим продовжуючи НКВСькі традиції попередньої влади. Капіталісти хочуть перетворити нас на рабів, вони підвищують штучно ціни, позбавляють людей можливості мати хліб насущний».

Крім того, автори заяви заявили на сайті антиглобалістів про свій протест у зв'язку з репресіями щодо національного руху на території Запоріжжя.

Нагадаємо, це вже другий хуліганський акт, здійснений в Одесі проти Партії регіонів за останні півроку. Перший стався напередодні виборів до місцевих рад - в ніч на 20 вересня зловмисник обстріляв офіс обласної організації Партії регіонів, розташований на вулиці Канатній, 1. Тоді при огляді будівлі офісу ПР було виявлено три кульові отвори в шибках і слід від кулі в стіні.