Нове дослідження спростувало теорію про те, коли люди з'явилися в Америці

Однак деякі вчені скептично ставляться до нових даних і не погоджуються з результатами.

Протягом десятиліть археологічна ділянка в Чилі під назвою Монте-Верде вважалася найпереконливішим доказом раннього людського поселення в Америці.

Вчені виявили там сліди людини, що датуються приблизно 14 500 років тому, включаючи відбитки ніг, дерев'яні знаряддя праці, фундаменти споруд і залишки багаття. Артефакти з цієї ділянки постійно підтверджували цей часовий проміжок, пише Independent.

Що з'ясували археологи

Однак нове дослідження ставить під сумнів вік цієї важливої ділянки, припускаючи, що Монте-Верде може бути набагато молодшим, ніж вважали вчені. Але не всі згодні з результатами.

Вчені взяли зразки та датували відкладення з дев'яти районів уздовж струмка Чінчіуапі поруч із цією ділянкою і проаналізували, як змінювався ландшафт протягом тисяч років. Вони виявили шар вулканічного попелу, що датується приблизно 11 000 років тому.

За словами співавтора дослідження Клаудіо Латорре, все, що знаходиться вище цього шару – в даному випадку деревина та артефакти Монте-Верде – має бути молодшим.

"Ми, по суті, переосмислили геологію цього місця. І дійшли висновку, що археологічна пам'ятка Монте-Верде не може бути старшою за 8200 років".

Дослідники вважають, що зміни ландшафту, включаючи струмок, який руйнує каміння, могли змішати старі шари з новими, що змусило дослідників датувати стародавню деревину як частину пам'ятки Монте-Верде.

Що кажуть критики

Деякі вчені, зокрема ті, що брали участь у первинних розкопках, не погоджуються з результатами.

"У кращому випадку вони представили робочу гіпотезу, яка не підтверджується наданими ними даними", – прокоментував Майкл Уотерс із Техаського університету, який не брав участі в жодному з досліджень.

Експерти, які не брали участі в дослідженні, вважають, що воно включає аналіз зразків з району навколо Монте-Верде, де геологія не співпадає з геологією самого місця розкопок. І вони зазначили, що недостатньо доказів того, що шар вулканічного попелу колись покривав весь ландшафт.

Вони також зазначають, що дослідження не пропонує достатнього пояснення артефактам, знайденим на цьому місці, які були датовані 14 500 років тому, включаючи бивень мастодонта, перетворений на інструмент, дерев'яне спис і палицю для копання з обпаленим наконечником.

"Ця інтерпретація ігнорує величезний обсяг добре датованих культурних свідчень", – висловив думку археолог Том Діллехей з Університету Вандербільта, який керував першими розкопками на цьому місці.

Автори нового дослідження не погоджуються з цією критикою, заявляючи, що вони брали зразки всередині, вище і нижче за течією від пам'ятки. І недостатньо доказів того, що датовані артефакти на цьому місці дійсно настільки давні, сказав співавтор Тодд Суровелл з Університету Вайомінгу.

Монте-Верде має вирішальне значення

Розташування Монте-Верде має вирішальне значення для розуміння того, як люди потрапили до Америки. Раніше вчені вважали, що першими прибули люди 13 000 років тому, які виготовляли кам'яні знаряддя з наконечниками. Відкриття та датування Монте-Верде, які спочатку були оповиті суперечками, схоже, поклали край цим сумнівам.

Але ще одне важливе питання – як саме люди потрапили до Америки з Азії. Перегляд датування Монте-Верде може поновити дискусії про найбільш ймовірний маршрут ранніх людей, сказав Суровелл.

