Як ситуація з Іраном може змусити Росію припинити війну проти України, - аналітик пояснила

Перемога США в Ірані поставить під серйозну загрозу міжнародну мережу підтримки Росії.

Нинішнє зростання цін на нафту та відновлення уваги США до Близького Сходу можуть дати Росії перевагу у війні проти України.

Так стверджують багато коментаторів та аналітиків, пише у матеріалі для The National Interest Сюзанна Лофтус – доцент кафедри стратегії національної безпеки в Національному військовому коледжі. Лофтус спеціалізується на російській зовнішній політиці.

Хоча це може виявитися правдою в короткостроковій перспективі, така точка зору не враховує стратегічні наслідки готовності США використовувати примусову дипломатію та військову силу для зміни балансу сил.

"Якщо США вдасться послабити військовий потенціал Ірану та його режим, це може сприяти ослабленню геостратегічної екосистеми, яка допомагала Росії протистояти тиску Заходу з моменту вторгнення в Україну", – вважає експерт.

Здатність Росії підтримувати військові дії залежить, серед іншого, і від мережі політичних партнерств, економічних зв'язків та військової співпраці.

Вона міркує, що, якщо Захід продовжить підтримувати Україну та чинити тиск на Москву, поступове ослаблення партнерів Росії може змінити стратегічну ситуацію навколо війни та вплинути на її довгострокову траєкторію.

Міжнародна мережа підтримки Росії

Лофтус пояснила, що Кремль позиціонує свою війну проти України як частину боротьби проти західного панування. Цей наратив набув поширення і підтримується коаліцією антизахідних держав, до якої входять Китай, Росія, Іран і Північна Корея. Разом ці країни створюють вісь, яка протистоїть західному пануванню.

Експертка нагадала, що у війні Росії проти України Північна Корея постачала Москві боєприпаси та війська, Іран – "Шахеди" та військову техніку. Китай закупив величезні обсяги російської нафти та надав технології подвійного призначення.

"Ці країни виступали як альтернативні торгові партнери Росії, допомагаючи Кремлю обходити санкції", – зазначила вона і додала, що їхньою метою була не саме підтримка війни проти України, а допомога Росії протистояти Заходу.

У результаті таких дій Росія змогла уникнути повної дипломатичної та економічної ізоляції, що дозволило Кремлю краще підготуватися до продовження війни проти України, констатувала аналітик.

Що стосується Близького Сходу, то Росія підтримує обережний баланс у відносинах з Іраном і монархіями Перської затоки.

"Такий підхід дозволив Росії розширити вплив у регіоні, що призвело до збільшення торгівлі та співпраці, одночасно зміцнивши наратив про багатополярний порядок, що формується, в якому західна перевага слабшає", - зазначила Лофтус.

Війна в Україні доходить до Перської затоки

Потенційні наслідки війни в Ірані включають ослаблення впливу та дипломатичного балансу Росії на Близькому Сході. Справа в тому, що розвіддані, які РФ надає Ірану, можуть підірвати уявлення про нейтралітет Росії в регіоні. До того ж нездатність Москви надати більш серйозну підтримку Ірану показує обмеженість її регіонального впливу.

Крім того, відкрита загроза безпеці, з якою стикаються країни Перської затоки, підштовхне їх до зближення зі США та Ізраїлем.

Як рішучість США в Ірані змінює розрахунки Росії щодо України

Війна в Ірані та усунення Ніколаса Мадуро від влади у Венесуелі – це кроки, які можуть змінити сприйняття Кремлем рішучості США.

"Демонстрація готовності США застосовувати політичні та військові заходи проти режимів, лояльних до Росії, може змінити розрахунок ризиків Кремля, потенційно знизивши його готовність до ескалації в Україні або за її межами", - вважає аналітик.

Хоча Кремль може дійти висновку, що найкращий шлях уперед – це продовження військової кампанії, нинішня динаміка передбачає, що Москва може діяти в умовах тиску. При цьому рішучість США може відбити у Росії бажання перевіряти межі можливостей НАТО або посилювати свою ядерну риторику.

"Якщо США та їхні партнери збережуть нинішній рівень підтримки України, ці зміни можуть поступово визначити довгострокову траєкторію війни. Якщо ця коаліція ослабне або перебудується через використання американської жорсткої сили, стратегічна ситуація для Росії зміниться на її користь", – вважає Лофтус.

Експертка зробила висновок, що якщо Захід збереже нинішній рівень підтримки України та тиску на Росію, ці геостратегічні зрушення можуть вплинути на перспективи Кремля у війні.

Війна в Україні: переговори

28 лютого президент Володимир Зеленський заявляв, що на переговори Кремль відправляє тих людей, які насправді не можуть приймати рішення. Вони лише транслюють думки російського диктатора Володимира Путіна та передають йому послання.

Пізніше Зеленський заявив, що в переговорному процесі щодо України виникла пауза через ситуацію навколо Ірану. Але, як написало 21 березня видання Бі-бі-сі, мирні переговори почали буксувати ще до ситуації з Іраном, і на те було кілька важливих причин. Загалом же формат переговорів у нинішньому вигляді навряд чи призведе до кінця війни в Україні.

