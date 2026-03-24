РФ атакувала міста на заході України: у Львові – 'прильоти' по житлових будинках

Під ударами опинилися Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль та Вінниця.

Внаслідок атаки російських безпілотників у Львові пошкоджено житлові будинки та пам'ятки архітектури, є постраждалі.

Оновлено о 18:03. За даними мера міста Андрія Садового, кількість поранених у Львові збільшилася до 13.

Своєю чергою начальник Львівської ОВА Максим Козицький розповів, які саме будівлі зазнали пошкоджень внаслідок атаки на обласний центр. Це, зокрема, памʼятка архітектури національного значення – Ансамбль Бернардинського монастиря. Він розташований на території історичного ареалу Львова, обʼєкта, який внесений до Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом.

"Пожежею охоплені примурні будівлі комплексу. Ступінь ушкодження визначать фахівці. Є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури у Комарнівській та Добросинсько-Магерівській громадах. Інформація про пожежу на вулиці Братів Рогатинців у Львові не підтвердилася", - додав він.

Раніше мер Львова повідомляв про пошкодження внаслідок атаки двох житлових будинків, один з них - у центрі міста.

У Львівській ОВА також заявили про "приліт" в центральній частині Львова.

"За попередньою інформацією, постраждала спадщина ЮНЕСКО", - йдеться у повідомленні.

За інформацією начальника Львівської ОВА Максима Козицького, кількість постраждалих у Львові збільшилася до семи. Одна особа перебуває у тяжкому стані.

"Унаслідок атаки ворожих безпілотників у Львові є загорання житлових будинків на площі Соборній, вулиці Братів Рогатинців та вулиці Червоної Калини. Також внаслідок падіння уламків БпЛА загорівся приватний будинок у селі Серники Бібрської територіальної громади", - уточнив він.

Також російські війська атакували безпілотниками Івано-Франківськ.

Зокрема, міський голова Руслан Марцінків повідомив, що у місті працюють підрозділи протиповітряної оборони.

Вибухи пролунали у Тернополі та Вінниці.

"Працює ППО. Фіксується збиття ворожих об'єктів", - поінформував начальник Тернопільської ОВА Тарас Пастух.

Ворожі удари по Львову

18 березня російські окупаційні війська вдарили по Львову дроном. Було атаковане Головне управління Служби безпеки України у Львівській області.

За даними очільника Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького, внаслідок удару сталися руйнування.

