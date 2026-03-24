РФ атакувала міста на заході України: у Львові – 'прильоти' по житлових будинках

Внаслідок атаки російських безпілотників у Львові пошкоджено житлові будинки та пам'ятки архітектури, є постраждалі.
Оновлено о 18:03. За даними мера міста Андрія Садового, кількість поранених у Львові збільшилася до 13.
Своєю чергою начальник Львівської ОВА Максим Козицький розповів, які саме будівлі зазнали пошкоджень внаслідок атаки на обласний центр. Це, зокрема, памʼятка архітектури національного значення – Ансамбль Бернардинського монастиря. Він розташований на території історичного ареалу Львова, обʼєкта, який внесений до Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом.
"Пожежею охоплені примурні будівлі комплексу. Ступінь ушкодження визначать фахівці. Є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури у Комарнівській та Добросинсько-Магерівській громадах. Інформація про пожежу на вулиці Братів Рогатинців у Львові не підтвердилася", - додав він.
Раніше мер Львова повідомляв про пошкодження внаслідок атаки двох житлових будинків, один з них - у центрі міста.
У Львівській ОВА також заявили про "приліт" в центральній частині Львова.
"За попередньою інформацією, постраждала спадщина ЮНЕСКО", - йдеться у повідомленні.
За інформацією начальника Львівської ОВА Максима Козицького, кількість постраждалих у Львові збільшилася до семи. Одна особа перебуває у тяжкому стані.
"Унаслідок атаки ворожих безпілотників у Львові є загорання житлових будинків на площі Соборній, вулиці Братів Рогатинців та вулиці Червоної Калини. Також внаслідок падіння уламків БпЛА загорівся приватний будинок у селі Серники Бібрської територіальної громади", - уточнив він.
Також російські війська атакували безпілотниками Івано-Франківськ.
Зокрема, міський голова Руслан Марцінків повідомив, що у місті працюють підрозділи протиповітряної оборони.
Вибухи пролунали у Тернополі та Вінниці.
"Працює ППО. Фіксується збиття ворожих об'єктів", - поінформував начальник Тернопільської ОВА Тарас Пастух.
Ворожі удари по Львову
18 березня російські окупаційні війська вдарили по Львову дроном. Було атаковане Головне управління Служби безпеки України у Львівській області.
За даними очільника Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького, внаслідок удару сталися руйнування.