Іран погодився, що у нього ніколи не буде ядерної зброї, США виграли цю війну, - Трамп

Американський президент вважає, що США досягли зміни режиму в Ірані.

Наразі США ведуть переговори з Іраном, до яких долучилися держсекретар Марко Рубіо, віцепрезидент Джей Ді Венс та інші. Про це заявив президент США Дональд Трамп у коментарі журналістам.

"Вони (Іран - УНІАН) хочуть укласти угоду - а хто б не хотів? Практично все, що в них було, зникло. Якщо читати газети, можна подумати, що це нічия. Ми вільно розгулюємо Тегераном і можемо робити все, що забажаємо. Вони випустили 100 ракет по авіаносцю "Авраам Лінкольн", і кожна з них була збита над морем. Ми перебуваємо, як вони б сказали, у стані війни. Вони називають це війною; я називаю це військовою операцією, дуже успішною", - наголосив американський лідер.

За його словами, США справді домоглися зміни режиму, адже теперішні лідери "сильно відрізняються від тих, з ким ми починали".

Відео дня

"Вони (Іран - УНІАН) погодилися, що ніколи не матимуть ядерної зброї; вони погодилися на це. Вони зробили нам величезний подарунок, який коштує величезних грошей; він прибув сьогодні. Це було пов'язано з нафтою та газом. Ми виграли цю війну. Думаю, ми це закінчимо; точно сказати не можу", - додав Трамп.

Ситуація на Близькому Сході - останні новини

Раніше видання The New York Times писало, що саудівський лідер Мохаммед бін Салман переконує Трампа продовжити війну з Іраном. Зокрема принц наполягає, що Іран є довгостроковою загрозою для Перської затоки.

Водночас офіційні представники Саудівської Аравії ці заклики відкидають. В уряді кажуть, що королівство Саудівська Аравія "завжди підтримувало мирне вирішення цього конфлікту, навіть до його початку".

Також повідомлялось, що Іран завдає ракетних ударів по Ізраїлю та заперечує заяви Трампа про "плідні" переговори. Ізраїльські чиновники вважають малоймовірним досягнення мирної угоди, адже Іран навряд чи погодиться на вимоги США в будь-якому новому раунді перемовин.

