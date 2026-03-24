Після затримання інкасаторів Угорщиною готівка в Україну не надходить, – голова 'Ощадбанку'

Зараз попит на валюту покриває Нацбанк із власних резервів.

"Ощадбанк" є єдиним серед комерційних банків України, який має ліцензію на перевезення готівкових коштів територією Євросоюзу.

З моменту незаконного затримання інкасаторів банку в Угорщині 5 березня установа перестала завозити готівкову валюту в Україну. Про це під час пресконференції повідомив голова правління "Ощадбанку" Юрій Каціон.

"Ми не здійснювали завезення готівкових коштів. Пропрацьовуємо нові, більш безпечні маршрути. В умовах війни попит на валюту в Україні високий. Зараз його покриває Нацбанк із власних резервів", – зазначає Каціон.

Різниця між купівлею і продажем валюти населенням тільки за 2025 рік становить 6,8 млрд доларів, каже голова "Ощадбанку". Через банківські каси населенню було продано минулого року 1 451 млн доларів і 387 млн євро.

"Готівка транспортувалася для забезпечення стабільного готівкового обігу в Україні. Наземна логістика на сьогодні є єдиним шляхом. Раніше перевезення таких видів валюти здійснювалося літаками", – пояснює Каціон.

За словами голови "Ощадбанку", його колега Крістін Лагард, що очолює Європейський центральний банк, заявила, що дії угорської сторони несуть загрозу для валютної стабільності ЄС.

Затримання українських інкасаторів в Угорщині

Інкасаторів "Ощадбанку" було незаконно затримано на території Угорщини 5 березня. Вони перевозили банківські цінності з австрійського Відня в Україну. Згодом працівників банку та машини повернули Україні, всю готівку та інші цінності – вилучила угорська сторона.

Угорські розслідувачі дізналися, що раніше кошти з австрійського банку Raiffeisen територією країни під час повномасштабної війни перевозила компанія близького друга місцевого прем’єра Віктора Орбана. Після зміни цієї компанії на інкасаторів "Ощадбанку", їх було затримано, а цінності – вилучено.

Вас також можуть зацікавити новини: