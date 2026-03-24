ЄС відклав розгляд заборони на імпорт російської нафти, – Euronews

Пропозицію мали представити 15 квітня, нова дата невідома.

Європейська комісія відклала презентацію довгоочікуваного плану щодо постійної заборони на імпорт російської нафти. Причиною такого рішення стала війна на Близькому Сході, яка викликала великі потрясіння на світових енергетичних ринках та різкий стрибок цін на нафту.

Про це повідомляє Euronews. Ще однією причиною, з якої план було відкладено, називають суперечливості між ЄС та Угорщиною і Словаччиною, які все ще закуповують російську нафту, щодо нафтопроводу "Дружба".

Спочатку Єврокомісія планувала представити законодавство, яке є частиною плану REPowerEU, 15 квітня. Однак цього не відбудеться. Нову дату в ЄК зараз назвати не можуть.

"Я можу запевнити вас, що ми залишаємося відданими ідеї подання цієї пропозиції", – зазначила речниця Комісії з питань енергетики Анна-Кайса Ітконен.

Вона додала, що повернення до російських енергоресурсів після закінчення війни в Україні буде "стратегічною помилкою".

"Раніше ЄС заборонив імпорт російської нафти в рамках свого традиційного режиму санкцій, який необхідно поновлювати кожні шість місяців на основі одностайного рішення. Угорщина та Словаччина користуються безстроковим винятком із цих санкцій, що дозволяє їм продовжувати закупівлі. Законодавчий акт, прийняття якого наразі відкладено, відноситься до сфери енергетики, а не зовнішньої політики, тому для його ухвалення потрібна лише кваліфікована більшість", – пояснює видання.

Брюссель вважає, що така заборона дасть змогу уникнути вето з цього питання, а також усуне всі лазівки.

Раніше блок заборонив імпорт російського газу в рамках програми REPowerEU. До кінця 2026 року очікується відмова від скрапленого природного газу (СПГ), а до осені 2027 – від трубопровідного газу.

Угорщина та Словаччина виступають проти і вже розпочали відповідні судові процеси. Братислава та Будапешт погрожують зробити це і у випадку ухвалення пропозиції щодо відмови від російської нафти.

На тлі війни на Близькому Сході російська нафта в Індії уперше за час повномасштабної війни РФ проти України торгується з премією. Bloomberg інформує, що провідні компанії Індії вже придбали десятки мільйонів барелів російської нафти. Зазначається, що ціна нафти Urals на західному узбережжі Індії в п’ятницю сягнула 121,65 долара за барель.

За даними Fortune, за перші два тижня березня РФ змогла заробити на продажу енергоносіїв близько 7 мільярдів доларів. Тріумфу Москви сприяло і послаблення санкцій з боку США.

