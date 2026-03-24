Росія прицільно атакує потяги: 'Укрзалізниця' змінює правила для пасажирів

Під час таких обстрілів пасажирів можуть виводити з вагонів.

"Укрзалізниця" змінює протоколи безпеки на тлі нової тактики російських військ, які прицільно атакують пасажирські поїзди. Потяги можуть зупиняти, а пасажирів – евакуйовувати, щоб зберегти життя.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу заявив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський. За його словами, з 2022 року росіяни били переважно по стаціонарних об’єктах інфраструктури.

При цьому з кінця 2025 року ворог почав цілеспрямовано атакувати не лише інфраструктуру, а й безпосередньо пасажирські поїзди, зокрема під час руху. Через це компанія змушена адаптуватись до нових викликів.

"Ворог має здатність управляти в реальному часі своїми засобами ураження, зокрема "Шахедами". Це призводить до того, що на певних ділянках є можливість полювати на безпосередньо рухомий склад", – сказав Перцовський.

Таким чином, у разі реальної загрози поїзди тепер можуть зупиняти заздалегідь, а пасажирів евакуйовувати у безпечні місця або укриття.

"Ми видозмінили протоколи, щоб на тих ділянках і територіях, де є загроза ударів, убезпечувати людей і зупиняти поїзди заздалегідь. А коли відстань до об'єкта загрози стає критичною ми робимо евакуацію пасажирів. Наша ключова задача – уберегти людей", – зазначив глава правління УЗ.

Він додав, що вже відбувались десятки випадків, коли поїзди зупинялись через нову політику, а людей евакуйовували під час загрози. В окремих ситуаціях це дозволило уникнути жертв, навіть коли ворог влучав у локомотиви.

Рішення щодо евакуації ухвалюються на основі постійного моніторингу ситуації в повітрі та у координації з військовими.

За словами очільника УЗ, було розроблено чітку інструкцію. Якщо на відповідній станції укриття немає, провідники у спеціальних розпізнавальних жилетах триматимуть у полі зору всіх своїх пасажирів на вулиці.

Водночас пасажирів закликають бути готовими до можливих зупинок і виконувати вказівки бригад поїздів, адже це напряму впливає на безпеку під час атак.

Російські удари по "Укрзалізниці"

Як писав УНІАН, росіяни все частіше атакують цивільні пасажирські потяги. 2 березня Росія вдарила дроном по потягу "Укрзалізниці" під час руху Дніпропетровській області. Одна людина загинула, а ще кілька отримали поранення. Локомотивна бригада екстрено зупинила поїзд і усунула задимлення.

У ніч на 22 березня Росія атакувала безпілотниками залізницю. Під час евакуації провідницю смертельно травмував потяг, також постраждав один із пасажирів.

